11 yıl sonra dev adım

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu Bodrum’da 11 yıl önce satın aldığı arsada proje geliştirmek için düğmeye bastı. Hong Konglu ve Çinli yatırımcılar ile görüştüklerini açıklayan Ağaoğlu, yabancı yatırımcıların Bodrum’daki araziye hayran kaldığını ve ön protokol imzaladıklarını açıkladı. Bodrum’a 20 kilometre uzaklıktaki Dörttepe Mevkii’nde 12 milyon metrekare büyüklüğündeki arazisi üzerinde yılın 12 ayı yaşayacak bir turizm şehri projesini hayata geçireceklerini dile getiren Ağaoğlu, “Hong Kong merkezli finansal yatırımcı ile Çin devletine bağlı, şehir kurma konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası yatırımları olan inşaat yatırım grubu ile Bodrum’da bir turizm şehri oluşturmak için ön anlaşma imzaladık. 15 kişiden oluşan bir ekip bizi ziyaret etti. Bir haftadır Bodrum’daki ve İstanbul’daki projelerimizi gezip bilgi aldılar. Bizi zaten tanıyorlardı, daha da yakından tanıma fırsatı buldular” dedi.

YENİ CANNES PLANI





Dünyanın ilgisini çekecek bir turizm şehri konsepti geliştirdiklerini belirten Ali Ağaoğlu, projenin içerisinde, golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, üniversite, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark, sağlık tesisleri ile çeşitli rekreasyon alanları olacağını ifade etti. Konsepti, mimari tasarımı ve arazinin büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük turizm şehrini inşa etmeyi plandıklarını belirten Ağaoğlu, “Bodrum’da sadece uluslararası yatırımcı değil yerli yatırımcıları da hedefliyoruz. Bodrum’u yeni bir Cannes veya yeni bir Miami yapacak çalışma içerisindeyiz. Projemiz 2.5 milyar dolara mal olacak” dedi.

Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine arazi ve proje ile ilgili bilgi verdiklerini vurgulayan Ağaoğlu, “Projenin büyüklüğü karşısında etkilendiler” dedi. Ağaoğlu, Çinli yatırımcıların İstanbul’daki Finans Merkezi ve Maslak 1453 projelerini de gezdiğini dile getirdi.