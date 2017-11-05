11. yıl çiçekleri

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’yla birlikte Türkiye’nin birçok kentinden gelen ziyaretçiler Ecevit’in mezarına çiçekler ve çelenkler bıraktı. Törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Aksakal, törende yaptığı konuşmada, Ecevit’in siyasi yaşamı boyunca vatanın ve milletin varlığı, halkın mutluluğu ve dünyada barış için siyaset yaptığını belirterek, “O, halkını hiç aldatmadı. Kendisi de hiç aldanmadı” dedi. Geçen 11 yıl içerisinde onun yolundan ve ilkelerinden ayrılmadıklarını, DSP’nin yarım asırdır süren bu yolda sonsuza dek var olacağını dile getiren Aksakal, “Türkiye siyaseti son anayasa değişikliğiyle farklı bir mecraya sürüklendi” dedi.