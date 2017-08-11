11 yaşındaki çocuğun rüyası üzerine Furkan Karaburun'da aranıyor

15 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için dün İstanbul Boğazı sabah saat 08.45'te iki yönlü olarak gemi trafiğine kapatılarak arama çalışmaları yapılmıştı. Bugün Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları Karaburun'da yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 bot, 2 jetski, 6 kurbağa adam bölgede arama çalışması yapıyor. 11 yaşındaki bir çocuğun rüyasında birçok kez kaybolan gencin Arnavuköy Karaburun sahilinde kayalıklarda sıkıştığını görmesi üzerine çalışmalar bu gölgede başlatıldı.

'8 GÜN ÜST ÜSTE GÖRMÜŞ'

Furkan Yıldırım'ın babası Memduh Yıldırım, "Sahil Güvenlik Komutanlığından bir talebimiz oldu, Karadeniz Karaburun bölgesinde aranması için dün istekte bulunmuştuk. Az sonra bir dalış yapacaklar bu malum bölgeye. Bu çocuğumuzun burayı rüyasında 8 gün üst üste görüp burada olabileceğini söylemesi üzerine bizde buraya istekte bulunmuştuk, zaten o da tesadüf oldu. 8 gün üst üste rüyasında görmüş, hatta 1-2 gün söylememiş. Daha sonra çocuk rüyasında Furkan'ın 'Niye söylemedin?' diye kızması üzerine gelip bize söyledi. Biz de buraların aranması için istekte bulunduk. Bunun üzerine dalış yapacaklar. Furkan belki hiç gelmedi buraya, çocuğun anlattıkları koltuğun, kayalıkların olması hemen hemen uyuşuyor. Bu kadar tesadüf olur mu diye bizde 2 gün önce geldik, gördük. Hatta Furkan'ın çocuğa kızması, 'Niye söylemiyorsun anneme babama, beni buradan alsınlar' diye demesi bir anne baba olarak bize ızdırap yaşatıyor. Dün milletvekilimiz de geldi. Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da bu işin takipçisi olduğunu ve aramaların Furkan'ı bulana kadar devam edeceğini kendisi de söyledi" diye konuştu.

Furkan'ın annesi Kezban Yıldırım ise, "Bugün hala bir sonuç alamadık. Çocuğun rüyasına göre dün geldik burayı tespit ettik. Aynen uyuşuyor, bekliyoruz. Dalış yapacaklar, çok zor durumdayız. Süreç çok zor, gecemiz gündümüz yok, sahilde çadırda duruyoruz. Her an bir haber gelecek diye bekliyoruz" dedi.

Furkan'ı birçok kez rüyasında gördüğünü ifade eden 11 yaşındaki Ö.F.Ö ise, "Ben Furkan ağabeyi falan tanımıyorum, buralara ilk defa geliyorum. İlk rüyamda Furkan ağabey beni buraya getiriyor. Bu bölümde masa var, o masada Furkan ağabeye 'Ağabey burası neresi, buraya neden geldik?' diyorum. Furkan ağabey 'Ben sana diyeceğim' diyor. 'Ben Furkan' diyor, 'Denizde kaybolan çocuk benim, beni biliyor musun' diyor. Biliyorum diyorum, o masamızda yemek oluyor, yiyoruz. Tam bu kayalıkların arasında sıkışmış, bir koltuk var, oturup sohbet ediyoruz. Bana 'Annemi babamı getir, beni buradan alın' diyor. Bende söylemiyorum, gerçek değildir, rüyadır diyorum. Sonra bir diğer gün bana kızıyor, yine aynı şeyleri söylüyor. Kolumdan tutuyor, denize zıplıyoruz beraber, 3 tane kayalık gösteriyor bana, onların arasına sıkışmış şekilde bir biçim gösteriyor bana, 'Beni gelin tam bu bölümden alın' diyor. 5'inci güne kadar söylemiyorum. Aynı sözlerle devam ediyor. En sonunda bana çok kızıyor diye bir gün uyumadım. Uykum gelince uyudum, yine kızdı bana, en sonunda dayanamadım annesiyle babasına söyledim. Bana dedi ki o akşam 'Sen anneme babama söylerken ben senin yanındaydım çok teşekkür ederim' dedi. 'İnşallah bugün gelir beni buradan bulursunuz' dedi. 'İnşallah bulduktan sonra yemek yeriz' dedi. Diğer rüyamda 'Ben sizi gördüm neden gelip beni almadınız' dedi. 'Yarın gelin bu sefer annemle babamda gelsin beni alın' dedi. 8 gün gördüm rüyaları" dedi.