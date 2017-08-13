11 yaşında VIP restoranının başına geçti

Rusya'nın Moskova kentinde yaşayan Turan Avcı ve Ekaterina Avcı çiftinin üç çocuğunun en büyüğü olan 11 yaşındaki Can Avcı, yaz aylarını babasının Bodrum'un Torba Mahallesindeki otelinin mutfağında geçiriyor. Avcı, oyun oynamak için bile kendince çorbalar, yemekler yaptığını söyledi. Moskova'da ilk önce babasıyla birlikte mutfağa giren Can Avcı, büyüyüp kendisini geliştirdikçe de mutfağa tek başına girmeye ve hafta sonlarında aile dostları için yemek yapmaya başladığı söyledi.

MOSKOVA'DA MİSAFİRLERİMİZE YEMEKLERİ O YAPIYOR

Baba Turan Avcı, 3-4 yaşından itibaren oğlu ile birlikte yemek yapmaya başladığını belirterek, "Daha sonra kendisi yapmaya başladı. 2 yıldır Moskova’da hafta sonları arkadaşlarımız geldiğinde, yemeği hep can yapardı. Alıştı, geçen yıl da Bodrum'a geldiğimizde ben burada aşçılık yapmak istiyorum dedi. Ben de Tamam hayat senin hayatın, başla dedim. Geçen yıl şefimiz Yusuf Özer'in yanında çalışmaya başladı. Onun yanında öğrendi ve kendini geliştirdi. Bu yıl da bu restoranı benden kiralamak istedi ve kiraladı. VIP Restoranı o işletiyor. Önce akşamları açmaya başladı. Annesi akşam çalışmasına izin vermeyince, şimdi öğlenleri yemek yapıyor, bazen de akşamları hazırlık yapıyor. Sevdiği bir iş olduğu için, mutlu olsun. Hayatı boyunca sevdiği işi yapsın, inşallah da başarılı olur. Michelin yıldızı alıp, restoran zinciri kurmak istiyor. Umarız hayallerini gerçekleştirir" dedi.

FIRSAT BULDUKÇA SOLUĞU MUTFAKTA ALIYOR

Sabahları saat 09.00-12.00 arasında serbest zamanı olduğunu belirten Can Avcı, biraz havuza girip oynadıktan sonra yine mutfağa girdiğini söyledi. Tatil de yaptığını, ama gününün büyük bölümünü mutfakta geçirmekten keyif aldığını belirten Avcı, Küçüklüğümden beri yemek yapmayı seviyorum. Biraz daha büyüyünce babamla birlikte yemek yapmaya başladım. Daha sonra mutfağa girdim ve bu işi çok beğendim. Babama da geçen yıl restoranda çalışmak istediğimi söyledim ve şef Yusuf Özerin yanında çalışmaya başladım, onu izledim ve öğrendim. Bu yıl da babamdan bu restoranı kiraladım, burada çalışmak istedim. Yemek yapmayı çok seviyorum. VIP restoranının menüsü de bana ait. Kendime ait soslarım var. Yemek tariflerim de var, onları zaman zaman düzenleyip, zaman zaman da geliştiriyorum. Balık, et, salata, makarna, çorbadan oluşan standart bir menü var. Müşterilerimiz menüyü seçtiği zaman ben hepsini yapabiliyorum. Bazen, sadece özel misafirlerimiz için tatlı da yapıyorum" dedi.

Avcı, Müşterilerin yanına gidip ne tercih ettiklerini sorduğum zaman beni görünce şaşırıyorlar. Hatta geçen yıl tercih etmeyenler de oldu. Biraz üzüldüm ama, artık misafirlerimiz de alıştı. Yemeklerimi de beğeniyorlar. Olumlu geri dönüşler alıyorum dedi.

HEDEF RESTORANLAR ZİNCİRİR AÇMAK

Avcı, Moskova'da 6. sınıfa gidiyorum. Temel eğitim süresi olan 11. sınıftan sonra da aşçılık eğitimi almak istiyorum ve Fransaya gitmek istiyorum. Moskova, Türkiye ve Amerikada restoran açmak istiyorum. Fransız, Japon, Çin, İtalyan, Rus ve Türk mutfağını çok seviyorum dedi.