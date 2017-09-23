11 yaşında sokaklarda keman çalarak kedi evi yaptırdı

İstiklal Caddesi’nde hemen her gün görmeye alışık olduğumuz onlarca sokak sanatçısından sadece biri olan 11 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, keman çalarak performansını sergiliyor. Henüz 11 yaşında olmasına rağmen içindeki hayvan sevgisi o kadar büyük ki, sokak hayvanlarıyla ilgili ilk hayalini gerçekleştirdi. Küçük hayvansever , yaklaşan kış öncesi keman çalarak biriktirdiği paralarla sokak kedileri için bir kedievi yaptırdı.

İstiklal Caddesi'nde keman çalarak biriktirdiği paralarla kedi evi yaptıran 11 yaşındaki Şahin, kedievine dünyada sadece 18 bebekte görülen Genitopatellar sendromu nedeniyle hayatını kaybeden Doğa bebeğin adını verdi. Projesini marangozun hazırladığı parçaları birleştirerek tamamlayan küçük hayvansever, sığınağı da kendisi boyadı. Hazırladığı kedievi projesi için Zeytinburnu Belediyesi’ne başvuran Tuana Ekin Şahin, belediye ekiplerinden projesine destek aldı. İçinde yaklaşık 60 kedinin barınabileceği iki katlı kedievi belediye yetkilileri tarafından sokak kedilerinin mesken tuttuğu güvenli bir alana yerleştirildi. Kedievinin mama ihtiyacı ise, belediye tarafından karşılanacak.

Hayvanlara olan sevgisi Tuana Ekin Şahin’e bir de kitap yazdırdı. Bugüne kadar zaman geçirdiği sokak hayvanlarıyla olan anılarını kitaplaştıran Şahin, annelere de çağrıda bulundu. Şahin,"İstiklal Caddesi’nde keman çalıp para topluyorum, sokak hayvanları için. O paralarla da bu projeyi gerçekleştirdim. Biz sokaktaki yavru kedileri alıp büyütüyorduk, sonra yine sokağa salmak zorunda kalıyorduk. Biz onun için bir çözüm geliştirmek istedik. Kedi evinin montajını yaptık, boyadık sonra da Doğa’nın fotoğrafını yapıştırdık. Bence en büyük adım annelere düşüyor. Günümüzde çocuklar hayvanların pis, dokunulmayacak yaratıklar olduğu bilinci ile büyüyor. Anneler çocuklarını hayvanlara yakın büyütmeli. Küçüklüğümden beri hep hayvanlarla ilgileniyoruz” dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ KEDİ KÖYÜ YAPMAK

En büyük hayalinin kedi köyü yapmak olduğunu ifade eden Şahin, projesini gerçekleştirmek için okuldan artakalan zamanlarında İstiklal Caddesi’nin yolunu tutuyor. "Sokak hayvanlarına katkıda bulunmak ister misiniz" notuyla her gün binlerce vatandaşın ve turistin akın ettiği İstiklal’de sahipsiz hayvanlar için kemançalışıyor. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Şahin, "Bunlardan 10 tane daha yapıp Doğa Bebek Kedi Köyü yapmak istiyoruz. Bir parka yapmak istiyoruz. Parka yapıldığında çocuklar görüp sevecek. İsteyenler mama getirecek. Biz projemiz için belediyeye başvurduk , onlarda onay verdi, biz de yaptık buraya. İçinde yaklaşık 60 kedi kalabilir. Aralarını kapatmadık, soğuk kış günlerinde uyurken birbirini ısıtsınlar diye. Ayrıca su geçirmesin diye de çatı yaptık” şeklinde konuştu.