ALMANYA’da pazar günü yapılan seçimlerde Türkiye kökenliler de meclise girmeyi başardı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre 12 Türkiye kökenli milletvekili seçildi. Altı milletvekiliyle en fazla Türkiye kökenli Sosyal Demokrat Parti’den seçildi. Yeşiller dört, Sol Parti de iki milletvekili soktu.

Bir önceki dönemde biri Batı Trakyalı, 10’u da Türkiye kökenli olmak üzere 11 milletvekili vardı. Bu kez Türkiye kökenli 12 milletvekili girdi. Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram ve Dalyan Bayaz Yeşiller’den, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut Sol Parti’den, Aydan Özoğuz, Cansel Kızıltepe, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz ve Mahmut Özdemir SPD’den meclise girdi. Elvan Korkmaz, Canan Bayram ve Gökay Akbulut ilk kez milletvekili seçildi.

Seçimlerde Aydan Özoğuz, Canan Bayram, Metin Hakverdi ve Mahmut Özdemir doğrudan oylarla seçildi. Türkiye kökenli adaylar arasında kadınların çokluğu dikkat çekiyor. Bir önceki mecliste bulunan Sol Partili Azize Tank, bu seçimlerde aday olmadı. Yeşiller’den Özcan Mutlu da seçim bölgesini kaybettiği için meclis dışında kaldı.