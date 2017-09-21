11 projesiyle çıkarma yaptı

ARTAŞ İnşaat, Dubai Cityscape fuarında 11 projesiyle yerini alırken, Körfezli yatırımcıların ilgi odağındaydı. Artaş İnşaat, lansmanını gerçekleştirdiği Avrupa Konutları Yamanevler projesine ek olarak; satışı devam eden Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Residence & Office Ataköy, Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Kale 2, Avrupa Konutları Atakent 4 ile ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul ve Tema İstanbul’un da fuarda tanıtımını yaptı. Yakın dönemde hayata geçireceği projelerinden Avrupa Konutları Arıcılar, Avrupa Konutları Atakent 4 B ve Vadipark Seyrantepe’nin de ön tanıtımını yapan Artaş İnşaat, toplam 11 projesiyle standında yabancı yatırımcıları karşıladı.

1.2 MİLYAR YATIRIM

1.2 milyar TL’lik yatırımla inşasına başladığı Avrupa Konutları Yamanevler projesinin lansmanını Dubai’de gerçekleştiren Artaş İnşaat, Körfezli yatırımcılardan tam not aldı. Avrupa Konutları markasının konutta Anadolu yakasındaki ilk halkası olacak Avrupa Konutları Yamanevler ile 11 blokta 1.672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünite hayata geçirilecek. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Körfez bölgesinde projelerimizin ve markamızın bilinirliğinin yüksek olması nedeniyle yatırımcılardan da talep alıyoruz ve güzel bir ilgi görüyoruz. Yamanevler projemize de talepler geliyor. Burada münferit taleplerle birlikte blok alımı yönünde taleplerle de karşılaşıyoruz. Ancak, projelerimizdeki yaşam standartları gereği toplu satışlara sıcak bakmıyoruz. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerin hiç birinde bu şekilde toplu satışlar gerçekleştirmedik. Sakinleriyle birlikte yaşayan bir proje hayata geçirmek bizim için çok daha önemli bir unsur. Bizim bu ve bunun gibi uluslararası alandaki fuarlara katılım amacımız daima Türkiye’nin inşaat sektöründe geldiği noktayı ve ülkemizin potansiyelini tanıtmaktır” dedi.

YÜZDE 1 KDV AVANTAJI

Avrupa Konutları Yamanevler, İstanbul Anadolu yakasının hızlı değer kazanan bölgelerinden Ümraniye’de yükseliyor. 484 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulan projede yüzde 1 KDV avantajına ek olarak cazip ödeme alternatifleriyle alıcı buluyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor. 472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler; Ümraniye’nin en hareketli noktası Alemdağ Caddesi’nde, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor. Ay sonunda hizmete girmesi planlanan Yamanevler ve Çakmak Metro duraklarının ortasında yükselen Avrupa Konutları Yamanevler; TEM Otoyolu’na 1 km, E – 5 Otoyolu’na 7 km, Ataşehir Finans Merkezi’ne ise 5 km mesafede bulunuyor. Mimarisinde SPDO Mimarlık – Sabri Paşayiğit’in imzası bulunan projede inşa çalışmaları hızla devam ediyor.