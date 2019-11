11 Milyar TL'lik Tasarruf Fırsatı

Paranın Tarifiyle başlayan eğitim

TÜRKİYE’nin dört bir yanındaki gençlere, bütçe yapabilme, finansal kavramları anlama ve hayatları boyunca karşılarına çıkacak olan finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanma becerisi kazandırmak üzere eğitimler veriliyor.

Paramı Yönetebiliyorum projesinin içeriği ve eğitimde işlenen konu başlıkları şunlar:

• Para nedir?

• Finansal hedefler belirlemek.

• Bütçe yapmak.

• Harcamalar, harcama defteri tutmak.

• Birikim ve yatırım, neden birikim yapmalıyız, yatırım araçları neler, yatırım yapmak neden önemli?

• Ödeme metodları.

• Tüketicilerin hakları ve yükümlülükleri

VISA’nın 2009 yılından bu yana 23 üye banka ile birlikte Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve HABİTAT Derneği işbirliği ile yürüttüğü ‘Paramı Yönetebiliyorum’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim alan gençlerin yüzde 71’i tasarrufa başladı. 7 yılda yaklaşık 217 bin gence doğrudan ulaşan proje, 81 ilde eğitim veren 1000’i aşkın gönüllü eğitmenle, en geniş coğrafi yayılım ve en büyük gönüllü ağına sahip finansal okuryazarlık projesi haline geldi. Özel sektör, kamu, uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin hayata geçirilmesi açısından Türkiye’de ve yurtdışında örnek gösterilen Paramı Yönetebiliyorum projesinde bugüne kadar sosyal medya kanalları ile birlikte toplam ulaşılan kişi sayısı 240 bini aştı. 2015’te yapılan ekonomik etki analizi çalışması Paramı Yönetebiliyorum eğitimi alan gençler ile onlarla aynı demografik özellikleri taşıyan ancak eğitim almamış gençlerin finansal okuryazarlık düzeyleri arasındaki farkı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitimi alan gençlerin tasarruf yapma oranlarında ve finansal kavramları anlama düzeyinde önemli bir oranda artış var. Paramı Yönetebiliyorum eğitimlerinin ekonomik katkı analizine göre yüzyüze ve online olmak üzere eğitim alan toplam 216 bin gencin eğitimin ardından yaptığı ek tasarruf 146.5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Projenin hedef kitlesi arasında yer alan Türkiye’deki 15-30 yaş arası tüm gençlerin bu eğitimi alması durumunda ise ortaya ülke ekonomisi için son derece önemli olan 11 milyar TL’lik ek tarasarruf yapılması imkanı doğacağı öngörülüyor.



FINANSAL OKURYAZARLIK EKOSISTEMI OLUŞTURDU

Türkiye’nin en geniş kapsamlı finansal okuryazarlık projesi olarak değerlendirilen Paramı Yönetebiliyorum 7. yılı geride bırakırken, 81 ilde gerçekleşen eğitimlerde 216 bin 980 gence ulaştı. Projede şu anda toplam 1034 gönüllü eğitmen ve 54 master eğitmen görev alıyor. Online eğitim, mobil uygulama ve sosyal medyadaki paylaşımları ile dijital ortamda da gençlere ulaşan Paramı Yönetebiliyorum projesi finansal okuryazarlık konusunda önemli bir ekosistem oluşturdu. Visa Europe Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, projede elde edilen başarıların ülke sınırlarını aşarak uluslararası boyuta ulaştığını BM, OECD ve Child and Youth Finance gibi pek çok saygın uluslararası kuruluşun nezdinde başarılı bir finansal okuryazarlık projesi olarak tanındığını ve örnek proje olarak gösterildiğini belirtti.

5 AVRUPA ÜLKESINDE UYGULANMAYA BAŞLADI

Türkiye’de başlatılan finansal okuryazarlık seferberliğinin Visa Europe bünyesindeki diğer ülkelere de örnek olduğunu belirten Berna Ülman, “Türkiye’den çıkan bu fikri ve sonucunda yarattığımız bu modeli ülkelerin ihtiyaç ve koşullarına göre adapte ederek finansal okuryazarlık alanındaki duyarlılığımızı bölgemize taşıdık. Proje ilk olarak 2012 yılında Romanya’da hayata geçti. Bu yıl ise Hırvatistan ve Yunanistan’da başlattık. Bulgaristan’daki projemizi de bu yılın sonunda hayata geçireceğiz. Geldiğimiz noktada Güneydoğu Avrupa Bölgesi’ndeki 9 ülkenin 5’inde finansal okuryazarlık projesi yürütülüyor. Sorumlu olduğum tüm ülkelerde projenin hayata geçmesi ve finansal okuryazarlığın önemli bir gündem maddesi haline gelmesi öncelikli hedeflerim arasında yer alıyor. Bütün bu gelişmeler sonucunda finansal okuryazarlık Visa Europe’un sosyal sorumluluk alanında ana stratejisi haline geldi. Bu bizim Türkiye olarak gurur duyduğumuz bir başka başarı oldu” diye konuştu. Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalaması, sağlıklı bir ekonomik yapıya sahip olması için tasarrufların artması, ve bunun için de toplumda finansal okuryazarlığın gelişmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İşimizin doğası gereği finansal erişim ve tabana yayılma konusunda önemli bir paydaşız. Sunduğumuz ürünlerin doğru anlaşılması ve doğru kullanılması da aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Sektör lideri olarak yaşadığımız topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla 2009 yılında hayata geçirdiğimiz Paramı Yönetebiliyorum bu yönde attığımız çok önemli bir adım” dedi. Projenin ilk günden bu yana yarattığı etkili ve başarılı sonuçlarla bu gelişime ülke çapında önemli katkılar sağladığına da değinen Tezel, “Yapılan etki analizleri, eğitimlerin sonunda gençlerin finansal konulardaki tutum ve davranışlarında yaşanan olumlu değişimi, finansal bilgi düzeyindeki ve tasarruf yapma oranlarındaki artışı somut bir şekilde gösteriyor” dedi.

ÖDÜLLER

2010 – KSS Pazaryeri – “Türkiye’nin En İyi 5 KSS Projesinden Biri”

2011 – Visa Europe Insights’11 Konferansı - “En İyi KSS Projesi” ve “Best of the Best” Ödülleri

2013 – KSS Avrupa Ödülleri – Sosyal Fayda Kategorisinde İkincilik Ödülü

2013 – Altın Örümcek Web Ödülleri – “www. paramiyonetebiliyorum. net” Kurumsal Sorumluluk Kategorisinde İkincilik Ödülü

2014 – Altın Örümcek Web Ödülleri - “www. Paramiyonetebiliyorum.

net” Topluluk / Sosyal İletişim Kategorisinde Üçüncülük Ödülü

2014 – KSS Pazaryeri - “Türkiye’nin En İyi 3 KSS Projesinden Biri”

2015 – Stevie Ödülleri – Proje ile Yılın KSS Projesi Kategorisinde Gümüş Stevie

Mobil uygulama ile “Toplumsal Hizmet” Kategorisinde Gümüş Stevie ve “Deneysel & Yenilikçi” Uygulamalar” Kategorisinde Bronz Stevie

2016 - TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sürdürülebilirlik Ödülü

ULUSAL STRATEJIDE YER ALDI

SON yıllarda kamunun gündeminde önemli bir yer tutmaya başlayan finansal okuryazarlık, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda yer alarak, resmi kamu politikası haline geldi. Bunu takiben HABİTAT, proje çerçevesinde Haziran 2014’te yayınlanan Ulusal Finansal Okuryazarlık Stratejisinde yer aldı.

Avrupa’ya tecrübe aktarıyoruz

OECD tarafından geçen ay yayınlanan “Avrupa’da Finansal Eğitim Raporu”nda finansal hizmetlerde çeşitliliğin artması, yaşam süresinin uzaması ve buna bağlı olarak değişen emeklilik sistemleri gibi faktörler, finansal eğitim politikalarının gelişiminde rol oynayan ana etkenler olarak ele alındı. Raporun, finansal araçların doğru şekilde kullanımı konusunda bilinçlenme ihtiyacının her geçen gün arttığını, finansal okuryazarlığın da önemli bir gündem maddesi haline geldiğini açıkça gösterdiğini belirten Berna Ülman şöyle devam etti: “Finansal okuryazarlık artık pek çok ülkede ulusal strateji düzeyinde ele alınıyor ve kamu politikaları geliştiriliyor. Finansal okuryazarlık alanında pek çok Avrupa ülkesine model olabilecek

bir birikim ve tecrübeye sahip olan ülkemizde de çok önemli adımlar atıldı. Yedi yıldır sürdürdüğümüz Paramı Yönetebiliyorum projesi de ortaya çıkardığı sonuçlarla bu birikime önemli bir katkı sağlıyor. Bu çerçevede projemizin toplumsal düzeyde oluşturduğu farkındalıkla da ülkemizde finansal eğitim politikalarının oluşturulmasına zemin hazırladığına inanıyorum.”

Sektörel Bir Seferberlik

GERİYE dönüp baktıklarında hedeflerinin ve hayallerinin üzerinde bir başarı elde ettiklerini söyleyen Merve Tezel şöyle konuştu: “Paramı Yönetebiliyorum bugün geldiğimiz noktada 81 ile yayılan ve aynı zamanda uluslararası alanda da tanınan ve takip edilen çok etkin bir finansal okuryazarlık projesi haline geldi. Ortaya çıkan bu değeri bankalarımız ve iş ortaklarımızla birlikte yaratıyoruz. Kalkınma Bakanlığı’nın kamu tarafında sağladığı destek, UNDP’nin uluslararası uzmanlığı, Habitat’ın yaygın ve etkin saha uygulaması belki de hepsinden önemlisi kalplerini ortaya koyan gönüllü eğitmenlerimizin çok önemli rolü var. Projemize ilk günden beri maddi ve manevi destek sağlayan bankalarımız da tüm dünyaya örnek olan sektörel bir seferberlik sergiliyor. Finansal okuryazarlığı geliştirmek, çok uzun soluklu bir maraton. Farklı kurumlarla işbirlikleriyle kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Hedefimiz ölçeğimizi daha da büyütmek ve daha fazla sayıda gence ulaşmak. Bu bilinçle çalışıyoruz.”

Kalkınma Hedeflerine Katkı

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan, kapsayıcı finansın günümüzün en tartışılan konularından biri olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: Dünyada yaklaşık olarak 2.5 milyar yetişkin bankacılık sistemine dahil değil. Oysa finansal sisteme bilgili ve bilinçli şekilde katılmış bireylerin hayatlarında olumlu değişimler olduğundan eminiz.Özellikle ekonomik bağımsızlığa kavuşan kadınlar toplum içinde daha güçlü hissederek hem ekonomik hem sosyal hayata daha aktif birer birey olarak katılırlar. Paramı Yönetebiliyorum projesi bu ihtiyaca çözüm getirmek için VISA Europe, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Bakanlığı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirildi. Yüzde 55 oranında kadın katılımcılara ulaşmayı başarmış olan proje aynı zamanda yeni küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de doğrudan katkıda bulunuyor. Elde edilen deneyim küresel çapta faydalanılabilecek bir model haline gelmiştir ve diğer ülkelerde de uygulaması başlamıştır. Önümüzdeki dönemde kendimize koyduğumuz bir hedef de projenin uygulandığı ülke sayısını daha da artırmak.”

Temel Bir Hayat Becerisi

PARAMI Yönetebiliyorum projesinin saha çalışmalarını gerçekleştiren HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır, sağlıklı finansal bilinçlenmeyi gençler aracılığıyla gerçekleştirmek ve finansal yönetimi gençlere aşılamayı hedeflediklerini belirterek, şunları anlattı: “Gençler arasında finansal bilinçlenmenin sürdürülebilir kalkınma sürecine önemli katkısının bilincinde olan gönüllü eğitmenlerimiz Türkiye’de finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması için kendi akranı gençleri eğitiyor, zincirin halkaları gibi dalga dalga ilerleyerek gençlere ulaşıyoruz. Finansal okuryazarlık temel bir hayat becerisi olarak nitelendiriliyor. Bugün çalışandan işyeri sahibine, çiftçilerden gençlere kadar toplumun her kesimi çok çeşitli finansal ürün ve hizmetleri kullanmaktadır. Bu ürün ve hizmetlerin doğru kullanılması, her bireyin bütçesini doğru bir şekilde yönetebilmesi ve tasarruf edebilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, ekonomik istikrar

ve sürdürülebilirlik için finansal okuryazarlık büyük önem taşımaktadır.”

Türkiye’de faaliyette olan bankalar 7 yıldır Visa’nın Paramı Yönetebiliyorum projesine destek oluyor.



BENZERSIZ IŞBIRLIĞI

VISA’nın Türkiye’de faaliyette olan 23 üye banka ile birlikte, Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve HABİTAT Derneği’nin desteği ile gerçekleştirdiği Paramı Yönetebiliyorum projesi, farklı kesimlerle geliştirilen işbirliği açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasında gerçekleştirilen işbirliği benzersiz olarak değerlendiriliyor. Projde stratejik uygulama ve üye bankaların temsilini Visa üstlenirken, Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kamu ile köprü kurulmasını sağlıyor. Saha uygulamasını HATİBAT Derneği saha uygulamasını hayata geçirdiği projede UNDP de uluslararası destek veriyor. Bankaların temsilcileri 7 yıldır destekledikleri Paramı Yönetebiliyorum projesine ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

TASARRUF HEM ÜLKENIN HEM BIREYLERIN ÖNEMLI GÜNDEMI

Nazan Somer Özelgin (Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve Visa Europe Yönetim Kurulu Üyesi):

“Paramı Yönetebiliyorum programı 2009 yılından bu yana yürütülüyor. Zaman içerisinde program, teknoloji ve gençlerin teknoloji kullanım alışkanlıklarına göre de zenginleşti. Gençler, online eğitim, mobil uygulama, sosyal medya üzerinden çok kanallı eğitimlerle desteklendi. Bugün geldiğimiz noktada Paramı Yönetebiliyorum programına katılan öğrencilerin finansal okuryazarlık oranının arttığını, pek çoğunun tasarrufa yöneldiğini mutlulukla gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreçte hedefimiz 81 ilde daha fazla gence ulaşmak olacak. Öte yandan tasarruf konusu ülkemiz için de en önemli gündem maddelerinden biri. Dolayısıyla Paramı Yönetebiliyorum projesinin ölçeğinin büyümesi, ülke tasarrufuna ve tasarruf bilincinin artırılmasına büyük katkı sağlıyor. Bu da bizleri gururlandırıyor. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi olarak finansal okuryazarlığın gelişmesine ve tasarruf bilincinin artmasına bizler de oldukça önem veriyoruz. Sahip olduğumuz sorumluluk ile topluma tasarrufa teşvik

edici hizmet ve ürünler sunuyoruz.”

BİLİNÇLİ VE KONTROLLÜ HARCAMA YAPILMALI

Arif İsfendiyaroğlu (Akbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı):

“Altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir” diyerek tasarrufun önemine dikkat çeken atasözümüzün bugün çok farklı bir anlam daha taşıdığını görüyoruz. Modern anlamıyla “tasarruf etmek” artık sadece harcamayı kesmek değil, bilinçli ve kontrollü yapmak anlamına da geliyor. Bu çerçevede, finansal okuryazarlık eğitimi bir “ders” olmaktan çok, tasarruf bilinç ve kültürünün gelişmesini hedef alıyor. Finansal okuryazarlık konusu ne kadar erken yaşta anlatılmaya, algılanmaya başlarsa, o denli etkili oluyor. Biz de bu vizyonumuzla, 2012’den beri 200’ün üzerinde Akbanklı gönüllümüzle “Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar” projesini yürütüyoruz. Yaklaşık 55 bin çocuğa ulaştığımız projemizle, küçük birikimlerin zamanla, hayallere giden yolu güçlü bir şekilde aydınlatan etkisini bir kutu oyunu ve uğurböceği kumbaramız “Kumbirik”le eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz. Ayrıca Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun tasarruf mesajları veren “Aile Ağacı” Oyunu ile de projemizi yayıyoruz. Paramı Yönetiyorum’un da proje geliştikçe uzun vadede tasarruf oranlarına olumlu yansıyacağına inanıyoruz.”

GENÇ NÜFUS TASARRUF ALIŞKANLIĞI KAZANMALI

Engin Topaloğlu (İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü):

“Paramı Yönetebiliyorum Projesinin ölçeğinin büyümesi; bir diğer ifade ile tasarruf bilincinin artırılmasına yönelik eğitimlerin içeriğinin ve erişiminin genişletilmesi şüphesiz ki, projenin sonuçlarına ve tasarruf oranına olumlu katkıda bulunacaktır. Görece genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde; genç nüfusun tasarruf alışkanlığı kazanması, hane halkı tasarruflarının artmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, “Paramı Yönetebiliyorum” gibi 2009 yılından bu yana süregelen bir sosyal sorumluluk projesi; gençlerin finansal ürünleri tanımasının yanı sıra doğru bütçeleme yapabilmeleri ve birikim alışkanlığını kazanabilmeleri konusunda yönlendirici olmalıdır.

BÜYÜME PERFORMANSINA TASARRUF ILE KATKI

Gökhan Mendi (TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı):

“Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair büyüme hedefini yakalayabilmesi için, toplum genelinde tasarruf bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması gerekiyor. Ülkemizin tasarruf tutarının yılda 11 milyar TL artması, cari açığımızın yüzde10’unu karşılayabilecek önemli bir rakam. Gençler arasında finansal bilinci geliştirerek sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen Paramı Yönetebiliyorum projesinin de, Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair büyüme hedefini yakala zmasına ve toplumda tasarruf bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. ürk Ekonomi Bankası (TEB) olarak, 2012 yılında ‘Sorumlu Bankacılık’ anlayışıyla TEB Aile Akademisi’ni başlatarak finansal okuryazarlık konusuna odaklanan ilk bankalardan biriyiz. TEB Aile Akademisi kapsamında finansal okuryazarlık bilincinin ve tasarruf alışkanlığının erken yaşlardan itibaren oluşması ve tüm toplumda yaygınlaşması için çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz.”

GENÇ NÜFUSUN TÜKETİM ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Işıl Akdemir Evlioğlu (Garanti Ödeme Sistemleri Pazarlama ve Bireysel Kartlar Genel Müdür Yardımcısı):

“Ülke ekonomimize katkı sağlamak adına 15-30 yaş grubunun tasarruf oranlarının yükseltilmesi ve tüketim konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla 7 sene önce bu projede yer almaya başladık. Genç nüfusun tüketim, üretim ve birikim çarkını döndüren en önemli güç olduğunun bilinciyle gençlerin finansal ürünlere yönelik farkındalıklarının yükseltilmesini hedefledik. Proje için bir araya gelen güçlü paydaşların katkılarıyla bugün 81 ilde 215 binden fazla katılımcıya dokunmuş durumdayız. Ayrıca dijital eğitimler, sosyal medya ve mobil uygulamalar ile dijital dünyanın teknolojik ve kitlelere erişim gücünü de arkamıza alıyoruz. Bugün, hedeflenen kesimde tasarruf oranlarının ikiye katlanmış olması projenin ne kadar doğru adreslendiğini gösteriyor. Pozitif etkilerini gözlemleyebildiğimiz , her sene daha fazla yaygınlaşan bir çalışmanın ekonomik ve sosyal öncelikleriyle yarattığı değeri geleceğe taşıyacağını kanıtlamış olması bizleri gururlandırıyor.”

UZUN SOLUKLU VE KENDİNİ YENİLEYEREK SÜREN PROJE

Murat Koraş (Finansbank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı):

“Odağında eğitim olan tüm projelerin uzun soluklu ve süreç içinde kendini geliştirebiliyor olmaları, projenin başarıya ulaşması için en önemli faktörlerin başında gelmektedir. 2009 yılından bu yana devam eden ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi, Türkiye geneline yayılarak eğitim verdiği kişi sayısını 215 bine ulaştırmakla kalmamış, bu süre içerisinde online eğitim, sosyal medya ve mobil uygulamalar gibi uygulamalarla içeriğini de zenginleştirerek kendini geliştirmiş ve hem ulusal hem de uluslararası alanda örnek bir sosyal proje haline gelmiştir. Gençlerin erken dönemde finansal okur yazarlık düzeylerini artırarak gelecekte alacakları rollerde kişisel ve ülke başarılarına sağlayacakları katkıları artırmayı hedefleyen bu güzel projenin önümüzdeki dönemde de gelişerek büyüyeceğini düşünüyorum.”

FİNANSAL OKURYAZARLIK 10. KALKINMA PLANINDA YER BULDU

Meriç Kaytancı (VakıfBank Ödeme Sistemleri Başkanı):

“Sosyal sorumluluk projelerinin başarısı sürdürülebilirlik ile yakından ilişkilidir. Paramı Yönetebiliyorum projesi de, 2009 yılından beri uygulanmakta olup, ulusal ve uluslararası etki yaratarak her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Projenin, 10.Kalkınma Planı’nda yer alarak kamu politikalarına dahil edilmesi de tabana yayılma ve sürdürülebilir olma açısından büyük önem taşımakta, bu konuda başarılı topluma giden yolda katkı sağlamaktadır. Finansal okuryazarlığı artırmak adına 81 ilde yapılan eğitimlerden sonra, gençlerin bütçelerini eskiye nazaran çok daha iyi yönetebilmeleri ve tasarruf alışkanlığı kazanmaları da sürdürülebilirliğin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.”

SÜREKLİLİK PROJEDE BAŞARI GETİRDİ

Hasan Ünal (Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı):

““Paramı Yönetebiliyorum” projesi, ülkemizde farklı kurum ve kuruluşlarca yönetilmekte olan finansal okuryazarlık projeleri içinde, en organize ve en kapsamlı projelerden bir tanesi oldu. Projenin hedefinin ve kapsamının iyi belirlenmiş olması ve projeye destek veren tarafların odaklanmayı kaybetmeden vermiş oldukları destek ve projedeki etkili koordinasyon projenin 6 yıldır kesintisiz sürdürülebilmesini sağladı. Projede gönüllü çalışan ve sayıları her yıl katlanarak artan katılımcıların desteğini alabilmek, bu desteği tüm Türkiye’ye yayarak, tüm kanallardan etkin iletişimini sağlamak projenin adım adım büyümesinde etkili oldu. Projeye duyulan ilginin her geçen gün artması, kapsamının ve iletişim kanallarının genişlemesi, ulaşılan coğrafyanın büyümesi ancak projenin sürekliliği ile sağlanabilirdi. Elde edilen ve sürekli artan başarılı sonuçlar projenin önümüzdeki dönemde de çok daha başarılı noktaya ulaşabileceğini göstermektedir. “Paramı Yönetebiliyorum” projesi kurumsal sosyal sorumluluk projelerindeki

sürekliliğin başarıyı nasıl belirlediğini gösteren örnek bir projedir.

BILINÇLENME YAYILMALI

Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı):

“Sürdürülebilir kalkınma için, finansal yönetim konusundaki toplumsal bilincin arttırılarak tabana yayılması ve özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin; parayı kullanırken finansal okur yazarlık bilgisi dahilinde, düzenli tasarruf edebilmeyi de hayat tarzı haline getirmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede Ziraat Bankası olarak, ülke nüfusunda önemli paya sahip ve projenin hedef kitlesi olan gençlerin büyük bir bölümünün “ İlk Bankası” olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Özellikle, üniversite öğrencilerine sağladığımız çeşitli ürünlerle, finansal enstrümanlardan yararlanarak bir yandan harcama yaparken bir yandan da harcama disiplini kazanmalarına imkan vererek, bütçelerini etkin yönetebilmelerine katkı sağlıyoruz. “Paramı Yönetebiliyorum” projesi çalışmalarının hedeflenen sonuçlara ulaşma anlamında önemli katkılar sağlayacağını, projeye duyulan ilginin devam ettirilmesinin de hepimizin görevi olduğunu düşünüyoruz.”

GENIŞ KITLELERIN KATILIMI

Taner Ayhan (Anadolubank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı):

“Finansal okuryazarlık, en başta toplumda finansal farkındalık yaratılması açısından önemlidir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında devlet tarafından yapılan yatırımlar hiçbir zaman yeterli olmayacağı için olması gereken bireylerin kendi tasarruflarıyla, kendi yatırımlarıyla ülkeyi kalkındırmasıdır. Yurtiçi tasarruflar yüksek ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu da bireylerin finansal anlamda bilinçlenmesi ve daha fazla kişinin finansal sisteme dahil edilmesi ile sağlanabilir. Ülkemizin kalkınması için çok daha fazla bireyin gündelik hayatta kullanılan finansal enstrümanların seçiminde bilgi sahibi olup bu bilgi ile karar verme yeteneğini arttırması gereklidir.”

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAMALI

Ayhan Keser (Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı):

“Türkiye, son yıllarda küresel piyasalara başarılı bir entegrasyon süreci geçirdi ve bu süreç, finansal enstrümanların tüm yatırımcılar için doğru kullanılması ve anlaşılmasını zorunlu hale getirdi. Yakaladığımız başarı grafiğini korumak ve büyümemizi sürdürülebilir hale getirmek için, finansal gelişmeleri takip etmek kaçınılmaz olacaktır. Bankacılık sektörü genelinde ve özellikle katılım bankacılığının artan büyüme grafiğini göz önünde bulundurduğumuzda, güncel gelişmelere ayak uydurabilmek adına finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde, küçük yaşlardan itibaren yayılması gerektiğine inanıyoruz.”



TASARRUFTA ARTIŞ DEMEK

Gülru Atak Gündem (Citibank Global İşlem Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı):

“Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede finansal okuryazarlık oranının artmasının ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın finansal okuryazarlığının artması, harcama alışkanlıklarının değişmesi ve birikimlerinin artması demek. Türkiye’de yaklaşık 30 milyon kişinin 24 yaş altında olduğunu dikkate aldığımızda, bu grup tarafından yapılacak ufacık birikimin ekonomiye toplam etkisini hayal edebilir misiniz? Bu nedenle, dört yaşındaki kendi kızımdan başlayarak, çeşitli ortamda karşılaştığım her çocuğa, her gence, her kadına finansal okuryazarlık konusunda bir şey katmaya çalışıyorum.”

SİSTEME SAĞLIKLI ERİŞİM

Ayşenur Hıçkıran (DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı):

Finansal okuryazarlık konusunda geliştirilen erken bilinç, mikro ölçekte kişilerin hayallerine, geleceklerine yaptıkları yatırımın; makro seviyede ise toplumun tüm kesimlerinin finansal sisteme sağlıklı erişiminin ve dengeli, sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturuyor. Parayı doğru şekilde yönetebilen birey kendi ekonomisini oluşturuyor, tasarrufu öğreniyor ve aslında büyük kazanımlar, gelişmiş ekonomiler, tek tek bu parçaların birleşiminden meydana geliyor. Türkiye’de 81 ile ulaşan ve sivil toplumu, kamu ve özel sektör ile bir araya getiren Paramı Yönetebiliyorum’un yürütülmesi gençlerin finansal anlamda bilinçlenmeleri, bilgiye erişimde fırsat eşitliğinin tesisi ve dolayısıyla sürdürülebilir bir kalkınma modelinin tesisi için büyük anlam taşıyor. DenizBank olarak bu projeyi desteklemekten ve paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz. ”

EKONOMIYE DESTEK VERIYOR

Pınar Kuriş (Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı):

“Ülkemizin, gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak, vatandaşlarının finansal okuryazarlık seviyelerinin artması ile daha güçlü bir konuma geleceğine inanıyorum. Finansal okuryazarlığın sağlamış olduğu bütçe oluşturmak, yatırım ve birikim yapmak, kişisel ödeme planı oluşturmak gibi donanımlar sayesinde bireyler tasarruf yaparak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabiliyorlar. Ayrıca finansal alandaki bilgileri ile kişiler, ekonomik gelişmeleri doğru okuyabilir, imkânları kısıtlı olsa bile birikim yapabilir ve hatta hayallerini gerçekleştirebileceği yatırımları hayata geçirerek ülke ekonomisine katkı sağlayabilirler.

DOĞRU KULLANIMI ÖNEMLİ

Ayşe Yenel (HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Vekili):

“Ülkemizde finansal ürün ve hizmetlerin doğru kullanılması, her bireyin bütçesini doğru yönetmesi,

tasarruf edebilmesi ve birikim odaklı bir bilinç oluşması ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik için büyük önem taşıyor. HSBC Türkiye olarak; finansal açıdan bilinçli bir toplum oluşturulmasının, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle; Visa koordinasyonunda, finansal kurumlarla toplumu bir araya getiren “Paramı Yönetebiliyorum”’u çok etkili buluyor ve destekliyoruz.”

TASARRUFA TEŞVIK

Mehmet Oral (Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı):

“Finansal okuryazarlığın güçlü olması bireyleri bilinçli harcama yapmaya ve tasarruf alışkanlığı edinmeye teşvik ederek ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Tasarruf alışkanlığına sahip toplumlarda uzun vadede yoksulluğun azaldığı görülüyor. Kuveyt Türk olarak müşterilerimizi harcamaya değil tasarrufa teşvik ediyoruz. İhtiyaçlarını finanse edecek kadar fon sunuyoruz. Uzun vadede tasarrufu yatırımına dönüştürecek katılma hesaplarının cazibesini artırmaya gayret ediyoruz.”



FAYDA ZARAR HESABI

Cem Muratoğlu (Odeabank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı):

“Global ekonomi krizi sonrası, Türkiye’de ve gelişmekte olan ülkelerde bazı ekonomik rasyolar, bireylerin bankalarla ilişkisine finansal müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Oysa ki, finansal okuryazarlığın yüksek olduğu toplumlarda, bireyler banka ilişkilerindeki fayda zarar hesaplarını kendileri yapabilmekte, böylece ekonomiler büyüme veya kriz dönemlerinde piyasanın kendi dinamikleriyle dengeye oturabilmektedir. İngiltere, Kanada, İsviçre, Singapur gibi ekonomik istikrarlı ülkelerde 15 yaşından itibaren verilen finansal okuryazarlık dersleri bunun önemini göstermektedir.”



GELIR HARCAMA DENGESI

Gökhan Ertürk (Şekerbank Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı):

“Finansal okuryazarlık, bireylerin ekonomik konjonktür hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını, bireysel tasarruflarını artırabilmelerini, bütçelerini daha iyi yönetebilmelerini ve karşılaşacakları finansal riskleri daha iyi yönetebilmelerini sağlamaktadır. Toplumun finansal bilincinin artması ile birlikte tasarruf alışkanlıkları da gelişecek, gelir-harcama dengesinin sağlanması ile birlikte daha doğru yatırım ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, Türkiye’de finansal farkındalık ve finansal okuryazarlık oranının artması ve bunun tabana yayılması, ekonominin kalkınmasında verimli ve etkin bir rol oynayacaktır.”



KALKINMANIN PARÇASI

Barbaros Uygun (ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı):

“Bireylerin finansal-okuryazarlığı ve tasarruf farkındalığı, sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir role sahip. Finansal okuryazar olmak artık bir gereklilik. ING Bank olarak finansal erişimin artırılması konusunda yoğun olarak çalışıyoruz. Finansal okuryazarlık, finansal erişimin önemli taşıyıcılarından. Çocuk yaşta tasarruf bilincinin kazandırılmasının tasarruf sahipliğine pozitif etki yaptığından yola çıkarak 2013 Nisan ayından bu yana ilkokul öğrencilerine yönelik Turuncu Damla finansal-okuryazarlık eğitim programımızı sürdürüyoruz. 2011 Ekim ayından bu yana, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı yürütüyoruz. Sağlam temellere dayalı, istikrarlı ve güçlü bir gelecek için bu alanlardaki inisiyatiflerin ve işbirliklerinin güçlene güçlenerek devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

DOĞRU BÜTÇE YÖNETİMİ

Mustafa Sağlam (Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı):

“Ülkelerin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için tasarrufların artırılması ve doğru bütçe yönetimi önemli. Toplumun her kesiminin gelirlerini ve tasarruflarını akıllıca değerlendirerek bütçesini daha verimli bir şekilde yönetebilme yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Türkiye Finans olarak tasarrufu teşvik edici ürünlerimiz ile finansal kaynakların bilinçli kullanılmasını sağlamaya özen gösteriyoruz. Visa’nın ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi de bu açıdan çok anlamlı. Böyle bir projede işbirliği içerisinde olmaktan Bankamız adına memnuniyet duyuyoruz.