11 milyar dolarlık ‘proje’ tasarrufu

Arslan, bu rakamın 1.4 milyar dolarının zaman tasarrufundan geldiğini ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 2018 yılı bütçesinin sunumunu yapan Arslan, toplam 144 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade ederken, bu yatırımlar içinde 100 milyar liralık bölümün kamu-özel işbirliği projelerinden geldiğini vurguladı. Yaptıkları tasarruf hesabının detaylarını da aktaran Arslan, “Yatırımların istihdama etkisine bakıldığında yıllık ortalama 639 bin kişi etkisi var. 2016 için bu rakam 966 bin kişi ve 2.7 milyar dolarlık SGK primi buradan kaynaklı ödenmiş. 1.4 milyar saat zaman tasarrufunun parasal değeri 2.7 milyar dolar. Araç işletme giderlerinde 1.1 milyar litre yakıttan tasarruf yaklaşık 1.4 milyar dolar, 2.5 milyar dolar da araç bakımından kaynaklı tasarruf bulunuyor” dedi. Bir gürültü haritası çıkarma çalışması yaptıklarını da kaydeden Arslan, “Buna bağlı olarak gürültü engelleyici bariyer için de, 2018 bütçesine teklif ettik” dedi.

YENİ UYDU PROJELERİ

Yeni uydu projeleri 5A ve 5B ile ilgili süreçlerin tamamlandığını ve gelecek hafta sözleşmelerin imzalanacağını kaydeden Arslan, “5A’yı 2020’de 5B’yi de 2021’de uzaya göndermiş olacağız. 5 ülkenin sahip olduğu ku bant kapasitesine sahip ülkelerden biri olacağız. 31 derece doğu yörüngesinde kiralık uydu ile varız, kendi uydumuzla olacağız. Uydu haberleşme kapasitemiz artacak” açıklamasını yaptı. Yaptıkları kolaylaştırıcı düzenlemelerin ardından bu yıl itibarıyla 5 bin 74 teknenin Türk Bayrağı’na geçtiğini açıklayan Arslan, sektörde çalışan 10 bin kişinin de sosyal güvenlik sistemine dahil edildiğini kaydetti.