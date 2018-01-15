11 milyar dolar yatırım planı

Koç Holding'in Ford Otomotiv'deki ortağı Ford Motor Company, 11 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Tarih aralığı ise 2022'yi kapsıyor.

BusinessHT'nin haberine göre Ford Motor Co CEO'su Bill Ford, Detroit otomobil fuarında yaptığı açıklamada, şirketin elektrikli otomobiller için planlanan yatırımlarını 2022 yılına kadar 11 milyar dolara çıkaracağını ve 40 hibrid ve tamamen otomotik model serisine geçeceğini kaydetti.

Ford yöneticileri, yatırım rakamının 2020 yılına kadar daha önce 4.5 milyar dolar olarak tahmin edilenden daha yüksek olduğu ve özel elektrikli otomobil mimarilerini geliştirme maliyetlerini de içerdiği kaydedildi.