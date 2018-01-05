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    11 kişi büfeyi basıp öldüresiye dövdü

    Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)
    05.01.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, büfe işleten E.Y.’nin (37) dükkanı, ellerinde sopa ve tabanca olan 11 kişi tarafından basıldı. Camları kırarak, büfeye giren 6 kişinin 1 dakika süren sopalı saldırısında E.Y.’nin parmakları kırıldı, kafatasında çatlaklar oluştu. E.Y.’yi borcunu ödemediği iddiasıyla öldüresiye döven saldırganlar, olayın ardından kaçarken, büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Batman yolunda büfe işleten evli ve 1 çocuk babası E.Y., geçen çarşamba akşamı iş yerinde tek başına otururken, büfenin önüne 11 kişi gelen ve bazılarının yüzü maskeli olan 6 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Borç yüzünden iş yerini bastığı öğrenilen saldırganlar, camları sopalarla kırarak,girdikleri büfede E.Y.’yi aralarına alıp, dövdü. Yere düşen E.Y.’ye vurmaya devam eden saldırganlar, büfeyede sopalarla zarar verdi. Yaklaşık 1 dakika boyunca 6 kişinin sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan E.Y., iş yerindeki dar bir alana sığınarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    11 kişi büfeyi basıp öldüresiye dövdü

    YARDIMA GELEN KOMŞUSUNU DA DÖVDÜLER

    Büfenin dışındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önüne 3 araç ile gelen saldırganların 11 kişi olduğu, 6 kişinin sopalarla büfeye girerken, dışarıda bekleyen 5 kişiden 2’sinin ellerinde tabanca olduğu görüldü. Saldırı sırasında, E.Y.’ye yardım etmek için büfeye yönelen bir komşusunun da saldırganlar tarafından dövüldüğü görüntülere yansıdı. Olayın ardından saldırganların aynı araçlarla bölgeden uzaklaştıkları yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Saldırıda parmakları kırılan ve kafatasında çatlaklar oluşan E.Y.’nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildiği belirtildi.Saldırının ardından kaçan ve güvenlik güçleri tarafından kimliği tespit edilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: diyarbakır , bismil
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