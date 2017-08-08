11 Eylül'de yaşamını yitiren bir kişinin daha kimliği tespit edildi

New York Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 11 Eylül saldırılarından 16 yıl sonra kurbanlardan birinin daha kimliğinin tespit edildiği duyuruldu.

Yeni DNA teknolojisi ile kimlik tespiti yapılan erkek kurbanın isminin ailesinin isteği üzerine açıklanmayacağı belirtilen açıklamada, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenenlerin sayısının 1641'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler arasında bundan önceki en son kimlik tespiti ise 2015'te yapılmıştı.

11 Eylül 2001'deki saldırılarda, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmış, kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü. Saldırılarda 2 bin 753 kişi hayatını kaybetmişti.