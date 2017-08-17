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11 bin işyerine 33 milyon lira “engelli” cezası

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
17 Ağustos 2017 - 10:36Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 10:37

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli işçi istihdam etme zorunluluğu bulunmasına rağmen bunu yerine getirmeyen 11 bin 504 işyerine 33 milyon lira para cezası uyguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na 2012-2017 yılları arasında ülke genelinde engelli11 bin işyerine 33 milyon lira “engelli” cezası
çalıştırmayan işverenlere ne kadar para cezası verildiğini sordu. Bakan Sarıeroğlu, önergeye özetle şu yanıtı verdi:

“Bakanlığımızca yürütülen programlı teftişlerle incelemelerden oluşan program dışı teftişlerde 2002 yılından 2017 yılları arasında mevzuat uyarınca engelli işçi istihdam etme yükümlülüğü bulunan 11 bin 504 işyerinde tespit yapılmıştır. Engelli işçi istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlikler hakkında kanun maddesi uyarınca 33 milyon 339 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

88 BİN ENGELLİ SİGORTALI

2017 yılı nisan ayı itibarıyla 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu maddesi kapsamında 50 ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenden kontenjan dahilinde veya kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenlerle engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli sigortalının işveren hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda çalışan engelli sigortalı sayısı ise İstanbul ilinde 21 bin 579, Türkiye genelinde ise 88 bin 873 kişidir.”

Etiketler: ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , İş Kanunu’nun Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu , Sezgin Tanrıkulu
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