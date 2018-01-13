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    11 bin 480 buzdağının görünen yüzü

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    13.01.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    CHP’nin Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Mor Beyin tuzağıyla telefonuna ByLock yüklendiği ortaya çıkan 11 bin 480 kişinin, buzdağının görünen yüzü olduğunu söyledi.

    Mor Beyin uygulamasının ortaya çıkmasının ardından 3 Ocak’ta hazırladığı yeni raporunda çarpıcı bilgilere yer veren Aksünger, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

    “Mor Beyin olayı buzdağının görünen kısmı. Henüz burada uzaktan yüklenmiş olanlara, wi-fi paylaşımı nedeniyle listelere girenlere, uygulama marketlerden kendisi görüp yükleyenlere dair bir düzeltme yok. 70 yaşında akıllı telefonu bile bulunmayan amcalar bu listelere nasıl girdi, halen ortaya çıkmış değil. ByLock kullanmış olanlarla ilgili de listeler ‘delil niteliği’ taşımadığı ve ek delil halen göremediğimiz için FETÖ’cüler de bu işten sıyrılıp kurtulacak endişemiz var. Sadece telefon ve TC kimlik listeleriyle mahkûmiyet vermek istemeyen, ‘içerik ve delil gerek’ diyen hâkimler sürüldü, yargıya korku salındı. Onlar da bu işin bir yerden patlak vereceğini bile bile o kararları verdiler. ‘Bu listelerdeki kişiler suçludur, siz mahkûmiyet kararına imza atın yeter’ dediler.”

    11 bin 480 buzdağının görünen yüzü

    KILIÇDAROĞLU’NA RAPOR
    Aksünger’in 3 Ocak’ta Kılıçdaroğlu’na sunduğu rapordan bazı bölümler şöyle: “Savcılıklara gönderilen listelerde, kayıtların istihbari tespit olduğu ve delil niteliği taşımadığı ibaresi bulunuyordu. Yani Emniyet birimleri savcılara bu listelerle suçlama yapılamayacağını açık bir şekilde bildirmişti. Listelerin Bylock sunucusundan değil, Türkiye’deki Telekom operatörlerinden IP logları istenerek oluşturulduğu düşüncemizi sürekli dile getirdik. Ancak tüm taleplerimize rağmen hükümet veya yargı kurumlarından net bir açıklama alamadık. Mor Beyin konusu, bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. Hükümetten, devlet kurumlarından ByLock hakkındaki delil durumunu, listelerin nasıl oluşturulduğunu ve gerçek rakamsal bilgileri paylaşmalarını istiyoruz.” 

    Etiketler: CHP , Erdal Aksünger , gazetehaberleri
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