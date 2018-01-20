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11 aylık ticaret 18.7 milyar $ oldu

Hürriyet Haber
20.01.2018 - 23:49 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişinin ilk yılında güvenlik ve diplomasi alanında yaşanan gerilimlere rağmen Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi, 2017'nin 11 ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16.6 artarak 18.7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, Trump'ın başkanlık görevini devraldığı 2017'de artarak devam etti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, 2017'nin 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.4 artışla 7.9 milyar dolar oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat ise aynı dönemde yüzde 7.2 artarak 10.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülkenin dış ticaret hacmi, 2017'nin 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 artarak 18.7 milyar dolara ulaştı. Kasım 2017 itibarıyla ulaşılan dış ticaret hacmi, 2016'nın tamamındaki 17.5 milyar dolarlık tutarı geride bıraktı. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, 2016'da 6.6 milyar dolar olurken bu ülkeden ithalat 10.9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “İhracatımız gerçekten iyi bir performans göstererek hızla yükseldi. Rakamlar da bu performansı gösteriyor, Kasım ayı itibarıyla ABD'ye yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat yaptık” dedi.

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