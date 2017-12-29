11 ayda 30 milyon aşıldı

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam turist sayısında yaşanan artış yüzde 27.68 oldu. Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 30 milyon 706 bin 245’ ulaştı. Böylece 11 ayda 30 milyon sınırı aşılmış oldu. Geçen yıl 11 aylık dönemde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 24 milyon olurken, 2015’te 34.7 milyon turisti ağırlamıştı.

RUSLAR LİDER

Türkiye’ye 11 ayda en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya’dan gelen turist sayısı 822 binden 4.6 milyona yükseldi. 2015’te Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 3.6 milyon olmuştu. İkinci sırada ise geçen yıla göre düşüş yaşanmış olsa da Almanya yer aldı. Almanya’dan gelen turist sayısı 3.7 milyondan 3.4 milyona geriledi. Üçüncü sırada yer alan İran’dan gelen turist sayısı 1.5 milyondan 2.3 milyona yükseldi.