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11 ayda 30 milyon aşıldı

EKONOMİ SERVİSİ
29.12.2017 - 22:37 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’ye gelen yabancı turist sayısında artış devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2017’nin kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.13 artış kaydedildi ve 1 milyon 652 bin 795 oldu.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam turist sayısında yaşanan artış yüzde 27.68 oldu. Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 30 milyon 706 bin 245’ ulaştı. Böylece 11 ayda 30 milyon sınırı aşılmış oldu. Geçen yıl 11 aylık dönemde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 24 milyon olurken, 2015’te 34.7 milyon turisti ağırlamıştı.

RUSLAR LİDER

Türkiye’ye 11 ayda en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya’dan gelen turist sayısı 822 binden 4.6 milyona yükseldi. 2015’te Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 3.6 milyon olmuştu. İkinci sırada ise geçen yıla göre düşüş yaşanmış olsa da Almanya yer aldı. Almanya’dan gelen turist sayısı 3.7 milyondan 3.4 milyona geriledi. Üçüncü sırada yer alan İran’dan gelen turist sayısı 1.5 milyondan 2.3 milyona yükseldi.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı , gazetehaberleri
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