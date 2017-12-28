11 ayda 137 bin konut satıldı

GAYRİMENKUL sektörünün en hareketli olduğu şehir İstanbul olsa da son yıllarda atağa kalkan Ankara satışlardaki artış hızıyla dikkat çekti. Yılın ilk 11 aylık döneminde Ankara’da, geçen yıla göre yüzde 6.7’lik artışla, 137 bin 693 konut satışı gerçekleşti. Ankara bu performansıyla İstanbul’un ardından Türkiye’nin en fazla konut satışı gerçekleştiren ikinci şehri oldu. İlde satılan konutların 52 bin 785 adedi birinci el, 84 bin 908 adedi ise ikinci el konutlardan oluştu. Ankara’da yılın ilk 11 ayında el değiştiren evlerin, 53 bin 28 adedi konut kredisi ile alınırken, 84 bin 665 adedi ise peşin veya senetle satın alındı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarına bakınca da şehrin gelişim potansiyeli ortaya çıkıyor. Yılın ilk 9 ayında Ankara’da 88 bin 994 daire için ruhsat verildi.



DÖNÜŞÜYOR

EVA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık şirketi Ankara Bölge Müdürü Zeynel Akkaya, son on yıllık dönemde Ankara’da gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli projeler gerçekleştirildiğini söyledi. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra peş peşe gerçekleştirilen konut, alışveriş merkezi, otel, ofis projeleri ve kamu yatırımları ile şehrin önemli bir gelişim ürecine girdiğini belirten Akkaya, “Son zamanlarda orta ve üst kesime hitap eden ofis ve işyeri projeleri oldukça önem kazandı. Eskişehir Yolu, Konya Yolu üzeri, Söğütözü, Çukurambar ve Balgat bölgelerini de kapsayan alan, Ankara’nın yeni merkezi iş alanı olarak tanımlanmaya başladı. Bu bölgelerde var olan binaların doluluk oranı yüksek seviyelerde olup, inşaat halindeki projelerde ise satışlar belli seviyelere ulaştı” dedi.



KONUT İNCEK VE ORAN’DA

Son yıllarda Ankara’nın özellikle Söğütözü bölgesi ile Eskişehir Yolu ve Konya Yolu üzerindeki arsaların tercih edildiği projelerde ağırlıklı olarak iş merkezi ve AVM konseptlerine sahip karma projeler gerçekleştirildiğini belirten Akkaya, konut yatırımlarının ise İncek, Yaşamkent, Çayyolu, Beysukent ve Oran çevresinde yoğunlaştığını ifade etti. Ankara’da değerlenen ilçelere bakınca Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Mamak’ın öne çıktığını belirten Akkaya, “Bu aks üzerinde yer alan Sincan-Yenikent, Batıkent, Eryaman, Elvankent ve Etimesgut gibi semtler değerlerini yükseltiyor” dedi. Çayyolu ile Çankaya’yı birleştiren ve İncek bölgesi içinden geçen bulvarın ulaşıma açılması ve yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla bölgeye talebin arttığını belirten Akkaya,”Bu bulvar çevresinde Beytepe-İncek bölgesinde de yeni projeler yapılmaya başlandı ve hareketlilik devam ediyor. Bölge Ankara’nın güney ve batı aksı arasında kalan alan olup kısa dönemde bu bölgenin öne çıkacağı düşünülüyor. Çankaya ilçesinde konut satış birim değerleri bölgesel bazda farklılık göstermekte olup metrekare satış fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde ise bu değerler 1500 lira ile 5 bin lira aralığında” dedi.



YENİ YERLEŞİM ALANLARI

Artan nüfusun ve devam eden göç alımının etkisiyle yeni gelişim alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Akkaya, “Kentin yeni gelişim bölgesi güneye ve batıya doğru kayarken, yeni ve değerli yatırım bölgeleri de ortaya çıkıyor. Bu gelişim alanları gelişimini Eskişehir yolu başta olmak üzere, İstanbul yolu, Konya yolu ve Samsun yolu olmak üzere dört ana kol üzerinde yürütülüyor. Ankara’daki yerleşim merkezden dışarı doğru kaymakta olup Çayyolu, Yaşamkent, Beysukent, Ümitköy’deki yerleşimler şehrin batıya doğru büyüdüğünü gösteriyor. Bu büyüme şehrin batısındaki arsa ve arazilerin değerlenmesine sebep oluyor. Eryaman, Bağlıca, Oran, İncek gibi yerler kentin hızla büyüyen alanları olup Altındağ, Mamak semtleri ise TOKİ’nin yaptığı toplu konutlarla şehrin modern yapısına ayak uyduruyor” diye konuştu Balgat, Dikmen, Çiğdem, Oran gibi yerleşkelerin ise lüks iş merkezleri, rezidanslar ve nitelikli projelerle öne çıktığını belirten Akkaya, “Bu bölgedeki yapılaşmaların yüksek seviyelere ulaşması neticesinde, bu aks üzerinde bulunmakta olan İncek aksına doğru kayma bekleniyor. Eskişehir Yolu üzerinde, Yaşamkent’ten sonra bulunan ve batıya uzanan bölgede yapılacak olan plan çalışmaları ile özellikle konut yatırımlarının artacağı düşünülüyor. Ayrıca kentin batı ve güney akslarını birleştiren İncek-Çayyolu-Yaşamkent aralığında markalı konut projelerinin artarak devam edeceği düşünülüyor” dedi.







ŞEHRİN DOKUSU DEĞİŞİYOR

Akkaya’ya göre Eskişehir Yolu, Konya Yolu arasında, Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçeleri sınırları içinde kalan bölgede yeni konut yatırımlarının artması ile bölgeye talebin artması sağlanacak. Altındağ ilçesi sınırları içinde kalan ve Büyük Sanayi olarak adlandırılan bölge ve çevresindeki 1/1000 ölçekli Merkezi İş Alan planlarının uygulamasının yapılması ile bölgenin eski dokusundan kurtularak cazibe merkezi oluşturacağını belirten Akkaya, gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile şehrin dokusunun değiştiğini kaydetti. Ankara’da 3 bin 662 yatak sayısı ile Avrupa’nın en büyük şehir hastanesinin yapılacağı Bilkent Hastane Kampüsü’nün yapımına başlandığını belirten Akkaya, “Etlik Hastane Kampüsü’nün de bitirilmesi ile Ankara’da sağlık sektörü ve turizminin gelişeceği görülüyor. Sağlık sektörünün gelişmesi ve Akyurt’taki kongre ve fuar alının tamamlanması ile birlikte Ankara’da otel yatırımlarının artacağı düşünülüyor. Ankara’da özelikle Ayaş, Haymana ve Kızılcahamam’da jeotermal kaynakları ve kaplıcaları sağlık turizmi için potansiyel teşkil ediyor” diye konuştu.