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    "11 ay sonra ilk kez evimizde"

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 22:15 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 22:15

    Cumhuriyet davasında dün gece tahliye edilen yazar Kadri Gürsel, 11 ay sonra evinde... Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel, tahliyenin ardından sosyal medyadan bir kare paylaştı ve "11 ay sonra ilk kez evimizde, can dostlarımızla. İlk günden yanımda olanlar bugün de yanımda tabii ki" notunu düştü.

    Cumhuriyet davasında mahkeme heyeti, Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel'in tahliye olmasına, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

    Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel, tahliyenin ardından sosyal medyadan bir kare paylaştı. 11 ay sonra eşiyle birlikte evinde olduğuna dikkat çeken Nazire Kalkan Gürsel, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve eşi Aslı Gül ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımladı. Gürsel, "11 ay sonra ilk kez evimizde, can dostlarımızla. İlk günden yanımda olanlar bugün de yanımda tabii ki" diye yazdı.


     

    Etiketler: kadri gürsel , cumhuriyet , tahliye
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