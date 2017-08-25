11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 YT 591 plakalı tır, trafiğin durması nedeniyle yavaşlayan Harun Gürsel idaresindeki 34 ZS 7756 plakalı otomobile arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden 50 FS 849 plakalı yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Daha sonra arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sema Nur Gürsel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Gürsel, İsmail Gökhan, Hava Nur Öztürk ve Yağmur Kostak ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.