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    11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

    AA
    25 Ağustos 2017 - 09:22Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 09:31

    Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası mevkisinde 11 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 3,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazada  1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 YT 591 plakalı tır, trafiğin durması nedeniyle yavaşlayan Harun Gürsel idaresindeki 34 ZS 7756 plakalı otomobile arkasından çarptı.

    11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden 50 FS 849 plakalı yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Daha sonra arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sema Nur Gürsel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Gürsel, İsmail Gökhan, Hava Nur Öztürk ve Yağmur Kostak ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

    Etiketler: kocaeli , dilovası , kaza , anadolu otoyolu
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