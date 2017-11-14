Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>11.11 rekoru uzun sürmedi

11.11 rekoru uzun sürmedi

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 09:56 | Son Güncelleme:

11.11 satışlarında rekor kıran Alibaba, bir çok firmanın satışlarının toplamından daha fazla bir miktarda satış gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hisse senetlerinde cüzi miktarda da olsa düşüş yaşadı.Çinliler Cumartesi günü ‘Bekarlar Günü’ esnasında Alibaba’nın e-ticaret sitesinde 25.3 milyar dolarlık alışveriş yaparak kutladılar ‘romantik bağımsızlıklarını’.

Webtekno'nun haberine göre ertesi gün Alibaba’nın hisseleri %0.31 değer kaybederek, 185.84$’a geriledi.

 Bir karşılaştırma yapmak için belirtecek olursak; ‘Bekarlar Günü’ yapılan satış, Amazon’un 1 milyar dolar satış yapmakla övündüğü en yakın ‘Zirve Gün’ünden yaklaşık 25 kat daha fazla.

 Bekarlar Günü, Çin’deki kolej öğrencilerinin kendilerince kutlama yaptıkları bir tatil olarak başlamıştı. Alibaba bunu bir fırsat olarak görerek 2009 yılında bu tatili kutlamak adına ilk indirimli kampanyalarını sunmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde bu gün, ülke çapında kutlanan bir fenomen haline dönüştü.

 Bekarlar Günü’nün boyutları oldukça büyük. Firma, bir saniyede 325.000 siparişi işliyordu. İlk iki saat içerisinde Alibaba 12 milyar doları cebe indirdi. 1.48 milyardan fazla işlem yapan site, toplamda 812 milyon ürün teslimatını işleme koydu.

 Amazon’un ‘Zirve Günü’, Kara Cuma ve Siber Pazartesi satışlarını bir araya getirdiğimizde, Alibaba’nın 2018 yılı Bekarlar Günü satışlarının sadece %30’una denk geliyor.

 Alibaba bu yıl %109.99’luk büyüme gösterdi.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri