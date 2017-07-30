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    "10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım"

    DHA
    30 Temmuz 2017 - 21:59Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 22:00

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından düzenlenen piknik buluşmasında "İmam hatip okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti" diye konuştu.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıllarda 10 yıl kadar imam hatip okulunun vakıf başkanlığını yaptığını hatırlatırken şöyle dedi:

    "O dönemde bile hayırsever gelir, imam hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum; 10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım. İmar planına işletemedik. Hayırseveri bulduk, okul yaptırmadılar. Aileler öncelikli olarak çocuklarının temelinin sağlam olması için imam hatiplere yazdırmak istiyorlardı. Aslında imam hatip okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti. Bizim bildiğimiz inandığımız İslam'ın dayanmış olduğu temeli imam hatip okulları ortaya koydu. Kuran ve sünnete dayanan İslam’ı imam hatip okulları verdi. O yüzden sapkın cemaat, cemiyet, dernekler imam hatiplileri çok sevmediler."

    FETÖ’DE İMAM HATİPLİ SAYISI AZ

    FETÖ hareketinde imam hatipli insan sayısı çok az olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "İlkokuldan aldıkları çocuklar var. Onlara dinin temel esaslarını, Hazreti Peygamber’in hayatını anlattıklarını göremezsiniz. Önce 'Sızıntı Dergisi' ile başlarlar, 'Adanmış Ruhlar' kitabı ile devam ederler. FETÖ’de peygamberimizin hayatı anlatılmaz” dedi.

    Etiketler: Mehmet Özhaseki , Özhaseki , imam hatip
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