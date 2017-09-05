10'dan 90'a

Sayıları artan kızıl geyikler ‘soy karışımı’ için Türkiye’nin belirli bölgelerine gönderiliyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski yayılış alanını yitiren kızıl geyikler, günümüzde Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde gözleniyor.



DKMP Genel Müdürlüğü, Bursa'daki Geyik Yetiştirme Merkezi'nin yanı sıra Eskişehir Mihalıççık Çatacık Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 25, Samsun Vezirköprü Kunduzdağı Yetiştirme Merkezi'nde 23, İstanbul Bahçeköy Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 60, İstanbul Polonezköy Geyik Yetiştirme Merkezi'nde ise 14 geyikle yetiştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezlerde yetiştirilen geyikler de tabiatta uygun ortamlara salınacak.