MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>10'dan 90'a

    10'dan 90'a

    DHA
    05.09.2017 - 21:12 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 21:12

    BURSA Uludağ Üniversitesi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokolle üniversite yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezde 3 erkek ve 7 dişiyle başlanan kızıl geyiklerin (cervus elaphus) sayısı, yetiştirme çalışmaları sonucunda 90’a ulaştı.

    Sayıları artan kızıl geyikler ‘soy karışımı’ için Türkiye’nin belirli bölgelerine gönderiliyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski yayılış alanını yitiren kızıl geyikler, günümüzde Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde gözleniyor.

    DKMP Genel Müdürlüğü, Bursa'daki Geyik Yetiştirme Merkezi'nin yanı sıra Eskişehir Mihalıççık Çatacık Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 25, Samsun Vezirköprü Kunduzdağı Yetiştirme Merkezi'nde 23, İstanbul Bahçeköy Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 60, İstanbul Polonezköy Geyik Yetiştirme Merkezi'nde ise 14 geyikle yetiştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezlerde yetiştirilen geyikler de tabiatta uygun ortamlara salınacak. 

    Etiketler: Bursa , kızıl geyik , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri