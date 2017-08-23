108 TL zam

MEMUR ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yılı toplu sözleşmelerinde dün imzalar atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, zamlarla birlikte en düşük memur maaşının 2018 yılı ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükseleceğini, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 çıkacağını, en düşük memur emeklisi maaşının da 2018 yılının ilk altı ayında bin 945 liraya yükseleceğini belirtti. Toplu sözleşme metnine helal gıda sertifikası ve ücretsiz hac izni de girdi. En düşük memur maaşı ise 2018 yılının ilk yarısında ise 2 bin 721 liradan 2 bin 829 liraya çıkacak.

Memur-Sen’le imzalanan toplu sözleşmenin imza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, vardıkları mutabakatla kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacağını anımsattı. Memurlara kümülatif olarak yüzde 17.54 oranında zam yapmış olduklarını ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi: “Bu yaptığımız maaş artışları bir taraftan kamu çalışanlarımızı memun etmeye yönelikken diğer taraftan da kamu maliye dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi. Müzakereleri yürütürken birçok parametreyi göz önünde bulundurarak süreci işlettik. Tabii ki kamu görevlilerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri birinci önceliğimizdi. Ülkemizin içerisinde geçmiş olduğu süreç, ekonomik dengelerimiz ve istikrarımız bizim için önemliydi ve 80 milyon vatandaşımızın menfaatini gözettik. Bu artış oranının piyasalarda da çok olumlu şekilde etki yaptığını memnuniyetle görmüş durumdayız.”

258 MADDEDE UZLAŞMA

Birçok konuda anlaştıklarını söyleyen Sarıeroğlu, “Sözleşme metnimizde 258 madde üzerinde uzlaştık. Bu, bugüne kadarki süreçlerde ulaşılan en yüksek noktadır. Yine 70 yeni maddemiz kamu çalışanlarımız ve memur emeklilerimiz için ilk kazanım olarak ortaya konmuştur. 50 maddemizde çok ciddi oranlarda iyileştirme gerçekleştirdik” dedi. Kendisinin en çok önemsediği konunun ise engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına çocuk yardımı yapılması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, “Kreş imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı hususları işledik. Yine arazide çalışan kamu görevlerine yönelik düzenlemelerimiz gerçekleşti. Çalışanlarımızın servis ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verildi. Resmi ve dini bayram günlerinde görev yapan çalışanların fazla mesailerinin artırılması bu dönemdeki kazanımlardan. Yine belediyelerin bel kemiği olan zabıta ve itfaiye personelinin sosyal haklarında iyileştirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ HAC İZNİ, HELAL GIDA

TOPLU sözleşmeyle kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde “helal gıda” sertifikalı ürünlerin tüketilmesinin özendirileceğini kaydeden Bakan Sarıeroğlu, hacca gitmek isteyen ve hac kurasında adı çıkan kamu görevlilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı tanındığını vurguladı. Sarıeroğlu, diğer maddeleri şöyle sıraladı: “Öğretim yılına hazırlık ödeneklerine ciddi miktarlarda artış gerçekleştirdik. Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde, Meteorolojide, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan personellere ilave havacılık tazminatı verilmesini sağladık. 4/C’li personelimize yapılan ek ödeme miktarlarında yükseltmelere gittik. Engelli kamu personellerimiz de bu sözleşmede bizim için öncelikli oldu. Onlar için mesleki uyum eğitimi koyduk. Çalışma alanlarının fiziki imkanlarının engelli kardeşlerimiz için düzenlenmesine yönelik hükümlerimiz yer aldı. Kamu konutlarından engelli kamu görevlilerinin öncelikli faydalanmasına yönelik hükümlerimiz söz konusu. Yine engelli kamu görevlilerimizin kendi görev alanlarının dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde yanlarında refakatçi bulundurmalarına ilişkin bir imkan yer aldı.”

YALÇIN: TEKLİFLERİ YÜZDE 40 ARTIRDIK

ANLAŞMAYA imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin kendilerine 14 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifin 2018 ve 2019 birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3’er zam ve enflasyon farkı olduğunu anımsattı. Yalçın, müzakereler sonucunda 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5, 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zamda anlaşmaya varıldığını belirtti. Hükümetin ilk teklifi ile nihai zam oranı arasında mukayese yapan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu: “2018 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ayı için yapılan teklif ise yüzde 16 artırılmış. Böylece 2018 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 25 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ay için yapılan ilk teklif yüzde 66 artırılmış böylece 2019 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 50 oranında artış gerçekleşmiştir. İki yıllık kümülatif zam oranında ilk teklifte oran yüzde 12,5 iken imza altına alacağımız iki yıllık kümülatif artış oranı yüzde 17.54 olmuştur. Bu şekilde kümülatif artış oranında yüzde 40 artış sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle siyasi irade, kamu görevlilerine iki yıl için yapılacak zam oranına ilişkin teklifini yüzde 40 artırmıştır.”