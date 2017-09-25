108 bin okul servis aracı şoförüne eğitim

Öğrencilere empati kurarak trafik kazaları ve kavgaların önlenebileceği anlatılacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 108 bin okul servis aracı şoförünün hizmet içi eğitimden geçirildiğini belirterek özetle şunları söyledi: “2016 istatistiğine göre kazaların yüzde 89.6’sı sürücü, 8.7’si yaya, binde 4’ü yolcu olmak üzere toplamda yüzde 98.7’si insan kaynaklı. Okul servisi şoförinde trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında 2015’te imzalanan protokolle 108 bin servis şoförüne hizmet içi eğitim verildi.”