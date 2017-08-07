MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>105 milyon 154 bin 84 kişi havayolunu kullandı

105 milyon 154 bin 84 kişi havayolunu kullandı

AA
07 Ağustos 2017 - 14:54Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:54

Havayolu istatistikleri bu yılın 7 ayında direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 105 milyon 154 bin 84 oldu

Yılın 7 ayında direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 105 milyon 154 bin 84 olarak gerçekleşti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 10 milyon 752 bin 816, dış hatlarda ise 10 milyon 175 bin 895 oldu.

Direkt transit yolcu sayısıyla birlikte temmuzda 20 milyon 956 bin 508 yolcuya hizmet verildi. Geçen ay havalimanlarının uçak trafiği iç hatlarda 88 bin 381, dış hatlarda ise 67 bin 490 olarak kayıtlara geçti. Üst geçiş trafiğinde artış eğilimi temmuzda da devam etti. Söz konusu ayda üst geçiş trafiğiyle birlikte hizmet verilen toplam uçak sayısı 194 bin 726'yı buldu.

Havalimanlarında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği temmuz itibarıyla iç hatlarda 99 bin 677 tona, dış hatlarda 244 bin 70 tona, toplamda ise 343 bin 747 tona ulaştı.Bu yılın ocak-temmuz döneminde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği 1 milyon 65 bin 579, direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 105 milyon 154 bin 84, yük trafiği ise 1 milyon 840 bin 310 ton olarak kayıtlara geçti. 

Etiketler: yolcu , Havayolu taşıma , Uçak
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri