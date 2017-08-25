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Son dakika: 104 yıllık Türk bankasına talip çıktı!

Reuters
25 Ağustos 2017 - 15:17Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 16:33

Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası hisselerini devralmak üzere TMSF'ye niyet mektubu sunacak.

Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası'nın hisselerini devralmak için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) niyet mektubu sunacağını duyurdu.

Marka Yatırım Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu satın alma girişimiyle birlikte grubun, bankacılık sektörüne yeni bir banka modeli getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Marka Yatırım Holding, borsada işlem gören Ansa Yatırım Holding'i devralmış ve faaliyetlerini Marka Yatırım Holding ismi altında sürdürmeye başlamıştı.

"Yakın İzleme Pazarı"nda işlem gören Marka Yatırım Holding hisseleri, yeni yapılanma sonrası temmuz ayında "Ana Pazar"da işlem görmeye başlamıştı.

Marka Holding hisseleri saat 15:00 itibariyle 2,33 liradan yüzde 8.37 primle işlem gördü.

1913 YILINDA KURULDU

Türk Bank olarak da bilinen Türk Ticaret Bankası, 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kuruldu. 1924'te, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk AŞ., 1928'de, Adapazarı Türk Ticaret Bankası AŞ ve 1937'de, Türk Ticaret Bankası AŞ. adlarını aldı. Kuruluşta Adapazarı'nda olan merkezi 1934'te Ankara'ya, 1952 yılında da İstanbul'a taşındı.

 

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Etiketler: Marka Yatırım Holding , TMSF , Türk Ticaret Bankası , Yakın İzleme Pazarı
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