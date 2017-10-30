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    104 yılın ödülü

    ANKARA
    30.10.2017 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Amerikan Cerrahlar Koleji, 104 yıllık tarihinde, ilk kez uluslararası bir kişiye, sağlığa, eğitime ve insanlığa katkılarından dolayı ödül verdi.

    Kolejin, “Distinguished Philanthropist” ödülüne, Başkent Üniversitesi Kurucusu, Dünya Organ Nakli Derneği’nin seçilmiş başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal layık görüldü.

    Haberal’a ödülü, derneğin San Diego’da düzenlenen 104. Tıp Kongresi’nde verildi. Ödül töreninde Haberal’ı takdim eden Kolej Başkanı Barbara Lee Bass, “27’ncisi verilen ödülün sahibi Dr. Mehmet Haberal, üstlendiği büyük görevler, gösterdiği gönüllülük ve kariyeri boyunca yeniliğe ve araştırmaya göstermiş olduğu adanmışlık nedeniyle ödüle layık görüldü” dedi.

    ATATÜRK’E ŞÜKRAN

    Haberal ise Türkiye’ye dönüşünde şu açıklamayı yaptı: “Ne mutlu ki ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta rahmet ve şükranla anıyorum. Bizim görevimiz ülkemizi yüceltip, yükseltmektir. Herhalde bunun en önemli göstergelerinden biri, böyle bir ödülü dünyada ilk defa koymuşlar ve onu da bana uygun görmüşler. Ülkem adına bütün bunları yapmanın gururu ve mutluluğunu taşıyorum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Amerikan Cerrahlar Koleji , eğitim
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