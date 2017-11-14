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103 milyar dolarlık teklifi reddetti

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

Qualcomm, Broadcom'un 103 milyar dolarlık teklifini reddetti. Şirketin direktörü, teklifin Qualcomm'un değerinin çok altında olduğunu söyledi.

Mobil telefonlar için çip üreten Qualcomm, rakibi Broadcom'un yaptığı hisse başına 70 dolar, toplam 103 milyar dolarlık satın alma tekliğini reddetti.

Qualcomm Direktörü Tom Horton, "Kapsamlı bir incelemenin ardından, finans ve hukuk danışmanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulumuz Broadcom’'un teklifinin Qualcomm'un değerinin 'önemli ölçüde' altında olduğu ve düzenlemelere ilişki ciddi belirsizlikleri beraberinde getirdiği sonucuna ulaştı" dedi.

Açıklama sonrasında Qualcomm'ın hisseleri yüzde 1 artarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 0,7 oranında azaldı.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA HEYECAN YARATMIŞTI

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Broadcom'un, rakibi Qualcomm'a 105 milyar dolar teklif ettiği ve 25 milyar dolar civarındaki borcunu da ödemeyi taahhüt ettiği açıklanmıştı. Teklif, teknoloji dünyasında da heyecan yaratmıştı. Anlaşma, gerçekleşmesi halinde, teknoloji sektöründe bugüne kadarki en büyük satın alma hamlesi olacaktı.

Ancak Qualcomm'un, anlaşmanın regülatörler tarafından onaylanmaması riski nedeniyle, teklifi reddetmeyi düşündüğü belirtilmişti.

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