Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>1027 rakımlı tepedeki çatışma: Sivillerin arasından saldırmışlar

    1027 rakımlı tepedeki çatışma: Sivillerin arasından saldırmışlar

    AA-ANKARA
    11.02.2018 - 22:37 | Son Güncelleme:

    AFRİN’de önceki gün 10 askerin şehit düştüğü çatışmada PYD/PKK’lı teröristlerin, aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    PYD/PKK’lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor. Son saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından elbombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK’lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini belirtti. Güvenlik kaynakları, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı. Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK’lı teröristin yardıma giden komandolarca etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi. Bölgenin birkaç saat sonra tamamen temizlendiği açıklandı. Yaralanan askerlerden biri daha şehit düşerken tepedeki çatışmada toplam şehit sayısı da 10’a yükseldi.
    TSK’dan dün yapılan açıklamada hava taarruzlarıyla terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, 86 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 olmuştur” denildi.

    HACI İSKENDER TEMİZLENDİ

    TSK ve ÖSO, Suriye’de devam eden Zeytin Dalı harekâtında Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK’dan temizledi. Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Horoz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Raco beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam etti. Türk savaş uçaklarının yanı sıra Silahlı İnsansız Hava Araçları, sınır hattında konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlar terör mevzilerini vurdu.

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , operasyon , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri