1027 rakımlı tepedeki çatışma: Sivillerin arasından saldırmışlar

PYD/PKK’lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor. Son saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından elbombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK’lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini belirtti. Güvenlik kaynakları, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı. Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK’lı teröristin yardıma giden komandolarca etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi. Bölgenin birkaç saat sonra tamamen temizlendiği açıklandı. Yaralanan askerlerden biri daha şehit düşerken tepedeki çatışmada toplam şehit sayısı da 10’a yükseldi.

TSK’dan dün yapılan açıklamada hava taarruzlarıyla terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, 86 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 olmuştur” denildi.

HACI İSKENDER TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Suriye’de devam eden Zeytin Dalı harekâtında Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK’dan temizledi. Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Horoz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Raco beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam etti. Türk savaş uçaklarının yanı sıra Silahlı İnsansız Hava Araçları, sınır hattında konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlar terör mevzilerini vurdu.