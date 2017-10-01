101’inci kampus Antalya’ya

Eğitim kurumları Türkiye genelinde yeni kampüs girişimlerini sürdürüyor. Bahçeşehir Koleji, Antalya’daki 8’inci, Türkiye genelindeki 101’inci kampusunu Konyaaltı ilçesine açtı.

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Konyaaltı Bahçeşehir Koleji’nin anaokulundan liseye kadar, ayrıca fen ve teknoloji lisesinin olduğu bir kampus olduğunu söyledi. Türkiye’nin en büyük kampuslerinden birini yaptıklarını belirten Yücel, “Büyüklük itibari ve müfredatın içeriği olarak biraz daha farklı hazırlanmış olup, hayalimdeki okulu Antalya’da inşa ettik. Eğitim-öğretim başladı. Burada yapılan en önemli ayrıcalık daha çok uygulama yapacak olmamız. Öğrenciler hayal ettikleri düşünceleri uygulama aşamasına getirip belki de patent alacaklar. İşin başından yani felsefeden başlayacaklar. Türkiye’deki okullarımızdan en büyük felsefe sınıfını burada oluşturduk. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında büyük bir kampus oluştu. Çok mutluyuz. Bu kampusun Antalya’ya hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.