100'ü aşkın kişiyi öldürdü! Bazı kurbanları Türkiye'de gömülü olabilir

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde eski hasta bakıcı Niels H.'nin 2000 ile 2005 yılları arasında toplam 106 kişiyi öldürdüğü sanılıyor. Oldenburg kentinde polis ve savcılığın toksikolojik araştırmaların tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamaya göre, Niels H.'nin Delmenhorst kentindeki klinikte 68, Oldenburg kentindeki klinikte de 38 kişinin ölümünden sorumlu olduğundan yola çıkılıyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre bugün 40 yaşında olan Niels H., 2015 yılında altı suçtan hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlarının ağırlığı nedeniyle, bazı müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerdeki gibi 15 yıl sonra tahliye edilmesi imkânsız olan Niels H.'nin şimdi yeni tespit edilen ölüm vakaları ile ilgili 2018 başında tekrar mahkemeye çıkarılması öngörülüyor.

Niels H.'nin hastalara aşırı doz kalp ilacı vererek kalp krizi geçirmelerini veya geçici şuur kaybına uğramalarını sağladığı, ardından ise iş arkadaşlarında bir kahraman imajı yaratmak için bu hastaları yeniden hayata döndürmeye çalıştığı saptanmıştı. Ancak hasta bakıcının reanimasyonu her zaman olumlu sonuç vermediği için birçok hasta hayatını kaybetmişti.

BAZI KURBANLARIN TÜRKİYE’DE GÖMÜLÜ OLMA İHTİMALİ VAR

Yetkililer soruşturma kapsamında delil bulabilmek amacıyla bölgede 67 mezarlıktan toplam 134 cesedi inceledi. Ayrıca Türkiye’deki adli makamlardan da destek istendiği, zira bazı olası kurbanların Türkiye’de defnedilmiş olduğu ve incelenmesi gerektiği bildiriliyor.

Oldenburg Emniyet Müdürü Johann Kühme ölülerin mezardan çıkarılarak incelenmesinin yetkililer için de zor bir görev olduğunu belirtti ve bu esnada mezarlıklarda yetkililere ve kurban yakınlarına destek olan din görevlilerine özellikle teşekkür etti.

Polis ve savcılık soruşturmalar hakkında son olarak ağustos ayında bilgi vermişti. O tarihte 90’a yakın kişinin hasta bakıcı tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyordu. Ancak bu rakamın, sadece delillerin dava açmaya yeterli görüldüğü vakalardan ibaret olduğunu kaydedilmiş, ölen birçok hastanın kremasyon (cesedin yakılması) ile defnedildiği için otopsinin mümkün olmadığı bildirilmişti. Şüpheli olan ancak belirsizliğini aydınlatmanın imkânsız olduğu vaka sayısının 130’un üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Niels H.'nin kaç kişiyi öldürdüğünün hiçbir zaman bilinemeyeceğini söyleyen Oldenburg Emniyet Müdürü Kühme, “Soruşturmalar her türlü hayal gücünü aşıyor ve beni dehşete düşürdü” şeklinde konuştu.

ANONİM İFŞAAT SİSTEMİ TALEP EDİLİYOR

Alman Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch ise elde edilen yeni verilerin ışığında ülke çapında bir alarm sistemi geliştirilmesini talep etti. “Delmenhorst ve Oldenburg’daki cinayetler her yerde olabilir” diyen Brysch, sıra dışı gelişmeleri bildirmek ve hızla harekete geçilmesini sağlamak için Almanya’daki yaklaşık 2 bin klinikten sadece birkaçında anonim ifşaat sistemi olduğunu belirtti ve bu tablonun değişmesi için siyasetin, hastane birliklerinin, doktorların ve bakım personelinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.