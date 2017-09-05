1000 dönümün katili izmarit

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, bölgede tek bir duman kalmayana kadar soğutma çalışmalarının süreceğini ifade ederek, “Tahminlerimize göre şu an 100 hektarlık alan yangından zarar gördü” dedi. Vali Aydın Baruş ise sarıçam ağaçlarıyla kaplı alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme yaptı. Yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten Vali Baruş, “Maalesef gördüğünüz gibi ufak bir ihmâlkarlık nelere mal oluyor. Kesinlikle arazide yanıcı bir madde bırakmamamız gerekiyor. Bir ihmâlkarlık katillikle sonuçlanan bir olay doğuruyor. Bu bir katilliktir. Buranın içerisinde bu kadar emek var. Yetiştirilen ağaçlar kül oluyor ve bu kadar alanda yabani hayat da yok oluyor” diye konuştu.



10 DÖNÜM DAHA

Tokat’ın Niksar ilçesinde Kelkik Çayı yamacındaki Yeşilçam mevkisinde ormanlık alanda önceki akşam çıkan yangın rüzgârın etkisi ile kısa sürede büyüdü. İki saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.



