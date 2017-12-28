1000 ByLock tutuklusuna tahliye yolu

Yönlendirilmeyle ByLock kullanıcısı gibi görünen ve halen tutuklu bulunan yaklaşık 1000 kişinin, dosyalarında başka bir delil bulunmuyorsa tahliyelerinin talep edileceği bildirildi. Cumhuriyet Gazetesi Muhasebe çalışanı Yunus Emre İper’in de bu programların yönlendirilmesiyle ByLock kullanıcısı gibi göründüğü ve tahliye edilebileceği öğrenildi.



ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla şüpheli durumda bulunan çok sayıda vatandaşın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na araştırma talimatı verdi.



MOR BEYİN DEVREDE

Bu kapsamda ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizi yapıldı. Yapılan incelemelerde, “Uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu hatlarının hemen öncesinde FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Morbeyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara” ulaşıldı.



15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra firar eden TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen Mor Beyin isimli yazılım programının, içinde yer alan bazı namaz ve ezan vakitlerini gösteren programla bazı müzik programlarının belirli dönemlerde ByLock ana serverlarına yönlendirildiği tespit edildi. Aslında ByLock kullanıcısı olmadığı halde, bu tarz programları kullandığı için ‘iradeleri dışında’ ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 GSM numarasının bulunduğu belirlendi.



Çalıştıkları kurumlardan ihraç edilen kişilerin durumlarının incelenmesi için oluşturulan listeler de savcılık tarafından OHAL Komisyonu’na da gönderildi.

Ankara Başsavcılığı, “Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak ByLock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları bulgular elde edilmiştir” dedi.



BALYOZ BİLİRKİŞİSİ SÖYLEDİ

Daha önce Balyoz davalarında bilirkişilik yapan Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar, ‘Morbeyin’ adlı şirketin çıkardığı uygulamaların da ByLock’a erişim sağladığını iddia etmişti. Raporda, ByLock programını indirmemiş kişiler, Morbeyin.com adlı şirketin uygulamalarını kullandığında, direkt ByLock server’larına bağlanmış gibi göründüğünü ifade etmişti.



