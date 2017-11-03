100 yıllık öfke!

Hamas hareketinin çağrısı üzerine Gazze Şeridini'nin kuzeyinde bir araya gelen onlarca kişi, Balfour Deklarasyonu ve deklarasyona ismini veren dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour ile şu anki İngiltere Başbakanı Theresa May'in fotoğraflarının bulunduğu dövizleri ateşe verdi.

Hamas yetkililerinden Muhammed Ebu Asker, "Topraklarımızı çalan, halkımızın öldürülmesine veya zorla yerlerinden edilmesine neden olan Balfour Deklarasyonu'nu kınamak için buradayız. Üstünden 100 sene geçti. Ancak seneler Filistin halkını, haklarını savunmaktan vazgeçiremedi." dedi.

Filistinli grupların, vatan özgürleşene ve halka hakları iade edilene kadar silahını bırakmayacağını beliren Ebu Asker, ulusal uzlaşının, özgürlük yolundaki çabaların birleşmesini ve güçlenmesini sağlayacağını vurguladı.

İngiltere, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail 'vatanı' oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.