100 yıllık gelenek... Sav ekmeği...

Sav ekmeği Isparta’nın önemli bir markası. Ekmeğin en büyük özelliği katkı maddesi kullanılmadan yapılması. Sav’da 100 yıllık bir geleneğe sahip olan ekmeğin çıkışı her evin altında bir fırın olmasından kaynaklanıyor. Halkın evlerin altındaki fırınlarda kendi ihtiyaçlarını karşılama alışkanlıklarından ortaya çıkan Sav ekmeği, kısa zamanda markalaştı. Derin dondurucuya konulduğunda 1 yıl boyunca bozulmadan tüketilebilen Sav ekmeği, 1.5 kilo ağırlığında.

Evinin altındaki taş fırında köy halkının da bir araya gelerek Sav ekmeği yaptığını söyleyen fırıncı İsmet Türker, "Komşular gelir, imece usulü bu ekmeği yapar. Herkes kendi evine götürür ve taze taze tüketir. Burada daha çok köylülerimiz kendi evlerine götürecek kadar ekmek yapıyor. Bazen özel sipariş edenler oluyor. Özellikle il dışından gelenler almak istiyor. O zaman sayısını artırıyoruz. Biz Sav ekmeğini maya ve başka katkı maddesi kullanmadan yapıyoruz. Bu ekmek bayatlamaz" dedi.