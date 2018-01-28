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    100 yıllık gelenek... Sav ekmeği...

    DHA
    28.01.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Isparta merkeze bağlı Sav beldesinde 100 yıllık bir geleneğe sahip olan ekşi mayalı ekmek derin dondurucuda 1 yıl boyunca bozulmadan duruyor. Halk bu ekmeği evlerinin altına kurdukları taş fırınlarda yapıyor.

    Sav ekmeği Isparta’nın önemli bir markası. Ekmeğin en büyük özelliği katkı maddesi kullanılmadan yapılması. Sav’da 100 yıllık bir geleneğe sahip olan ekmeğin çıkışı her evin altında bir fırın olmasından kaynaklanıyor. Halkın evlerin altındaki fırınlarda kendi ihtiyaçlarını karşılama alışkanlıklarından ortaya çıkan Sav ekmeği, kısa zamanda markalaştı. Derin dondurucuya konulduğunda 1 yıl boyunca bozulmadan tüketilebilen Sav ekmeği, 1.5 kilo ağırlığında.

    100 yıllık gelenek... Sav ekmeği...

    Evinin altındaki taş fırında köy halkının da bir araya gelerek Sav ekmeği yaptığını söyleyen fırıncı İsmet Türker, "Komşular gelir, imece usulü bu ekmeği yapar. Herkes kendi evine götürür ve taze taze tüketir. Burada daha çok köylülerimiz kendi evlerine götürecek kadar ekmek yapıyor. Bazen özel sipariş edenler oluyor. Özellikle il dışından gelenler almak istiyor. O zaman sayısını artırıyoruz. Biz Sav ekmeğini maya ve başka katkı maddesi kullanmadan yapıyoruz. Bu ekmek bayatlamaz" dedi.

    Etiketler: gelenek , son dakika
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