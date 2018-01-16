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    Belçika'da 100 yıl sonra ilk kez bir kurt görüldü

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Bir dönem Avrupa'nın ormanlarında hüküm süren kurtların sayısı aşırı avlanma, endüstrileşme ve şehirleşme sonucu giderek azaldı. Bunun üzerine vahşi doğayı koruma yönünde son yıllarda bazı adımlar atıldı. Bunun sonuçlarından biri Belçika'da görüldü.

    100 yıl sonra Belçika'da bir kurt görüldü. Kurdun Almanya'da Belçika'ya geçtiği sanılıyor.

    Belçikada 100 yıl sonra ilk kez bir kurt görüldü

    Avrupa'da kurtlar, 1979 yılında kurtlar koruma altına alındı. Bu kararda kurtların "Avrupa'da doğal mirası" olduğu vurgusu yapıldı.

    13 BİN KURT VAR

    Kurt sayısı ise son yıllarda yeniden artış göstermeye başladı. Tahminlere göre Avrupa genelindeki kurt nüfusu 13 bini bulmuş durumda.

    Belçikada 100 yıl sonra ilk kez bir kurt görüldü

    KONTROLLÜ AVLANMA

    Buna rağmen zaman zaman kurt sayısının fazla yükselmemesi için kontrollü avlanma uygulanıyor.

    Ancak kontrollü avlanma dışında kaçak avcılık, trafik kazaları ve diğer sebeplerden de kurtların hayatını kaybetmesi nedeniyle, hayvan hakları örgütleri ve doğal yaşamı koruma grupları, devletin kurt nüfusunu kontrolde tutmak için bu tip metodlara başvurmasını eleştiriyor.

     

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