Belçika'da 100 yıl sonra ilk kez bir kurt görüldü

100 yıl sonra Belçika'da bir kurt görüldü. Kurdun Almanya'da Belçika'ya geçtiği sanılıyor.

Avrupa'da kurtlar, 1979 yılında kurtlar koruma altına alındı. Bu kararda kurtların "Avrupa'da doğal mirası" olduğu vurgusu yapıldı.

13 BİN KURT VAR

Kurt sayısı ise son yıllarda yeniden artış göstermeye başladı. Tahminlere göre Avrupa genelindeki kurt nüfusu 13 bini bulmuş durumda.

KONTROLLÜ AVLANMA

Buna rağmen zaman zaman kurt sayısının fazla yükselmemesi için kontrollü avlanma uygulanıyor.

Ancak kontrollü avlanma dışında kaçak avcılık, trafik kazaları ve diğer sebeplerden de kurtların hayatını kaybetmesi nedeniyle, hayvan hakları örgütleri ve doğal yaşamı koruma grupları, devletin kurt nüfusunu kontrolde tutmak için bu tip metodlara başvurmasını eleştiriyor.