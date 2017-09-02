100 yaş hayal değil

ONDOKUZUNCU yüzyılda insanlar ortalama 50 yıl yaşarmış.

Hatta bazı ülkelerde 30 yıl.

Almanya’da da öyle.

Resmi verilere göre, 1871 yılında Almanya’da kadınların ortalama yaşam süresi 42, erkeklerde 39 yılmış.

1920’de bu süre kadınlarda 64.7’ye, erkeklerde 57.5’e yükselmiş.

1970 yılında kadınlarda 87.6’ya, erkeklerde 82.7’ye, 2000 yılında da kadınlarda 90.9’a, erkeklerde 87.2’ye.

2017 yılında da kadınlarda ortalama yaşam süresi 92.9’a, erkeklerde 89.8’e ulaşmış.

Türkiye’de ise ortalama yaşam süresi son verilere göre kadınlarda 80.7, erkeklerde 75.3 yıl.

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İnsanların yaşam süresinin uzamasında hiç şüphesiz zamanla antibiyotiklerin, aşıların, farklı ilaçların üretilmesi, hijyenik ortamlar yaratılması, teknolojinin gelişmesi, cerrahi müdahaleler etkin rol oynamıştır.

Demografik Araştırma İçin Max Planck Enstitüsü (MPIDR) tarafından Birleşmiş Milletler’in (BM) projeksiyonlarına dayanarak hazırladığı bilimsel bir çalışmaya bakıyorum.

Almanya’da 100 yaşın üzerindeki insan sayısı her geçen yıl artacak.

100 yaşın üzerindeki kadın sayısı erkeklere nazaran çok daha fazla olacak.

Almanya’da şu anda 50 yaşında olan bir kadın ortalama 88.2 yıl yaşayacak.

Muhtemelen bu kadınlardan yüzde 13’ü 100 yaşından fazla yaşayacak.

Şu anda 50 yaşında olan bir Alman erkek ise ortalama 83.4 yıl yaşayacak.

Ama bunlardan sadece yüzde 2’si 100 yıldan fazla hayatta kalacak.

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İleriye dönük olarak çok olumlu sinyaller de var.

Almanya’da bugün dünyaya gelecek kız çocuklarının ortalama 92.8 yıl, erkek çocukların da 87.8 yıl yaşaması beklenmekte.

Aynı verilere göre, bugün dünyaya gelen kız çocuklarının yüzde 28’i ve erkek çocukların da yüzde 7’si en az 100 yıl yaşayacak.

Bu da artık gelişmiş sanayi ülkelerinde 100 yıl yaşamının hayal olmadığını ortaya koymaktadır.

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MPIDR’nin de katılımıyla geliştirilen bir yaşam beklentisi hesaplama makinesi (Lebenserwartungsrechner) sistemi gözüme çarptı.

Arzu eden herkes bu sisteme girip, olası kaç yıl yaşayacağı bilgisine ulaşabiliyor.

Önce biraz tereddüt ettim.

Kendi kendime “Niçin bunu bilmek istiyorsun?” diye sordum.

Ya kara bir haber alırsam tedirginliği bile yaşadım.

Ama yine de dayanamadım.

Önce “Kadın mı erkek mi?” sorusu.

Ardından “Doğum tarihiniz” sorusu.

Sonunda da ortalama yaş beklentisi.

84.3 yıl.

Her ne kadar 100 yıl rakamını göremediysem de, hayal kırıklığına da uğramadım.

Kendi kendime “Önemli olan sağlıklı yaşam” diye mırıldandım.

Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramını yürekten kutlar, nice bayramlar dilerim.