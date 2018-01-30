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    100 milyonda bir görülen kansere yakalanmıştı. Asena'dan acı haber geldi

    Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla) (DHA)
    30.01.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde her kürü yaklaşık 21 bin lira olan ilaçlarını alabilmesi için kermes düzenlenen yumuşak doku kanseri hastası Asena Ceren Hoşman (25), tedavi gördüğü Ankara’da yaşamını yitirdi.

    Köyceğiz’e 3 kilometre uzaklıktaki kırsal Yangı Mahallesi’nde oturan Asena Ceren Hoşman, 3 yıl önce 100 milyonda bir görülen yumuşak doku kanserine yakalandı.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman’ın tedavisi, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Bir süre önce Asena Ceren Hoşman’ın 21 günde 1 kez kullanması gereken ve dozu yaklaşık 21 bin lira olan ilaç için Muğla’da kermes düzenlendi. Olumlu haberler beklenen Hoşman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Ölümü yakınlarını yasa boğan Asena Ceren Hoşman’ın, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

    100 milyonda bir görülen kansere yakalanmıştı. Asenadan acı haber geldi

    Etiketler: kanser , yumuşak doku kanseri , son dakika
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