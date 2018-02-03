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100 milyon liralık Türk-Lübnan ortaklığı

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

TÜRK-Lübnan ortaklı Boss4 İnşaat şirketi ilk konut projesi için İstanbul Beylikdüzü’nü seçti.

100 milyon lira büyüklüğe sahip Alya Grandis projesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde inşa ediliyor. İnşaat, tekstil, moda ve kimya alanlarında faaliyet gösteren Akkuş Grubu ile Lübnanlı şirket Westanbul’un yüzde 50-50 ortaklıkla yola çıktığı projede 10 yatay blok hayata geçecek. Metrekare ortalama satış fiyatının 4 bin lira olduğu projede toplam 100 konut ve 8 ticari ünite yer alıyor. 8 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen projede teslimlerin Aralık 2019’da yapılması planlanıyor. Alya markasıyla bugüne kadar 3 ayrı konut projesi yaptıklarını ifade eden Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş,  4. projede ise yollarının Lübnanlı yatırımcı grubu Westanbul ile kesiştiğini açıkladı. İstanbul ve Mardin’de tekstil alanında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Akkuş, “Kendi fabrikalarımızı yaparken kazandığımız inşaat tecrübesi ile konut üretimine başladık. 2 proje teslim ettik. 3’üncü projemiz Nisan 2018’de teslim ve şimdi yeni projemiz için çalışmalara başladık” dedi.

ARSA ARAYIŞINA GİRDİ

BOSS4 Gayrimenkul İnşaat Kurucu Ortağı Ahmet El Khatip, Westanbul isimli şirketleriyle İstanbul’da yatırım imkanlarını araştırırken 2016’da Akkuş Grup ile tanıştıklarını anlattı. İstanbul’u ticaretin başkenti olarak tanımlayan El Khatip, “İstanbul’da yatırıma devam edeceğiz. Arsa geliştirme konusunda uzmanız ve İstanbul’da arsa bakıyoruz. Kanal İstanbul ve 3. havalimanı çevresini inceliyoruz ve mega projelere komşu alanlarda gözümüz var. Körfez ülkelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle o bölgeden çekilip Türkiye’ye odaklanmayı planlıyoruz” dedi.

Etiketler: Boss4 İnşaat , Lübnan , gazetehaberleri
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