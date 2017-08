100 milyon dolarlık hisse satışı iddialarını yanıtladı! Musk'tan tartışma yaratacak adım

Mars'ta kolonileşmeyi hedefleyen SpaceX, elektrikli otomobil üretici Tesla ve altı saati 30 dakikaya indirecek tünel Hyperloop'tan sonra teknoloji ve bilim dünyası dâhi girişimci Elon Musk'ın insan beynini bilgisayarlara bağlayacak yeni girişimi Neuralink Corp. hakkındaki haberlere odaklandı.

27 milyon dolarlık değere sahip şirketin, 100 milyon dolarlık hisse satacağı söylentileriyle ilgili olarak Musk Twitter'dan bir açıklama yaptı. ABD'li iş adamı, Wall Street Journal'ın konuyu yanlış yansıttığını, Neuralink'in yatırımcı aramadığını söyledi.

It was misinterpreted by Rolfe at WSJ as a fundraising effort. Neuralink is not seeking investors.