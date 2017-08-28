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100 milyon dolarlık hisse satışı iddialarını yanıtladı! Musk'tan tartışma yaratacak adım

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 15:18Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 15:19

ABD'li girişimci Elon Musk'ın geçen yıl kurduğu şirketi Neurolink'in 100 milyon dolarlık hissesini satışa çıkaracağı iddia edildi. Musk'tan yanıt gecikmedi.

Mars'ta kolonileşmeyi hedefleyen SpaceX, elektrikli otomobil üretici Tesla ve altı saati 30 dakikaya indirecek tünel Hyperloop'tan sonra teknoloji ve bilim dünyası dâhi girişimci Elon Musk'ın insan beynini bilgisayarlara bağlayacak yeni girişimi Neuralink Corp. hakkındaki haberlere odaklandı.

27 milyon dolarlık değere sahip şirketin, 100 milyon dolarlık hisse satacağı söylentileriyle ilgili olarak Musk Twitter'dan bir açıklama yaptı. ABD'li iş adamı, Wall Street Journal'ın konuyu yanlış yansıttığını, Neuralink'in yatırımcı aramadığını söyledi.


Hakkında az bilginin olduğu Neuralink, 2016'da Musk ve sekiz ortakla kuruldu. Şirketin websitesinde yer alan açık pozisyonlarda mühendis ve bilim adamları aranıyor. Pozisyon açıklamalarında nöroloji bilgisi aranmıyor.

Musk, haziranda yaptığı bir açıklamada, SpaceX ve Tesla'nın yüzde 90'dan fazla zamanını aldığını söylerken Hyperloop'un bağlı olduğu şirket Boring Co.'ya yüzde 2, Neuralink'e yüzde 5 vakit ayırabildiğini söyledi.

 

Etiketler: Neuralink , Elon Musk , SpaceX , tesla
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