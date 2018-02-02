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    100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

    İHA
    02.02.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Samsun’da ehliyetindeki 100 ceza puanı dolduğu için ehliyetine el koyulmasından korkan tır sürücüsü, metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıktı. Aşağı inmesi için ikna edilen sürücü, ehliyetini kaptırmaktan kurtulamadı.

    Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahellesi’nde saat 12.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri Hakan S.’ye ters yönde tır kullandığından dolayı ceza kesmek istedi. İddiaya göre ehliyetindeki 100 ceza puanı dolan tır sürücüsü Hakan S. (32), ehliyetine el koyulmasından korktuğu için polisten kaçarak İlkadım Altetizm Stadyumu’ndaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine tırmandı.

    100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

    Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Hakan S., dakikalarca aşağıya inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren çabalar sonucu ikna edilen Hakan S., direkten inerek polislerin yanına gitti. Trafik polisleri, ters yönde araba kullanan Hakan S.’ye ters yolda araç kullanmaktan 108 TL para cezası kesti. Para cezasının yanı sıra görev başındaki memura ehliyet ve ruhsat vermeme suçundan da işlem yapılan Hakan S.’ye intihar girişiminde bulunduğu için de işlem yapıldı. Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100’ü aşan Hakan S.’nin ehliyetine el koyuldu. Hakan S., yere indikten sonra gösterdiği tepkide haklı olduğunu iddia etti. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen sürücü, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.

    100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

    Etiketler: Samsun , Ehliyet , Sürücü , Polis , son dakika
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