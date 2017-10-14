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    100 eski polise ByLock'tan gözaltı kararı

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    14.10.2017 - 23:34 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen 43’ü emniyet müdürü olan 100 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan Ankara merkezli soruşturma kapsamında 19 ilde organize şube müdürlüğü ekipleri eşzamanlı operasyon yaptı, 63 kişi gözaltına alındı.

    37’Sİ BİRİNCİ SINIF
    FETÖ bağlantıları nedeniyle daha önce ihraç edilen veya açığa alınan emniyet müdürlerinin kritik görevlerde bulundukları kaydedildi. Aralarında eski daire başkanlarının da olduğu şüphelilerin FETÖ için çalışmalar yürüttükleri, örgüte para aktardıkları, örgüt adına çalışmalar yürüttükleri iddia edildi.

    Etiketler: ByLock , gazetehaberleri
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