100 eski polise ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan Ankara merkezli soruşturma kapsamında 19 ilde organize şube müdürlüğü ekipleri eşzamanlı operasyon yaptı, 63 kişi gözaltına alındı.



37’Sİ BİRİNCİ SINIF

FETÖ bağlantıları nedeniyle daha önce ihraç edilen veya açığa alınan emniyet müdürlerinin kritik görevlerde bulundukları kaydedildi. Aralarında eski daire başkanlarının da olduğu şüphelilerin FETÖ için çalışmalar yürüttükleri, örgüte para aktardıkları, örgüt adına çalışmalar yürüttükleri iddia edildi.



