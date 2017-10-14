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    100 eski emniyetçi için gözaltı kararı

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    14.10.2017 - 13:03 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen 37’si 1’inci sınıf, 43’ü emniyet müdürü olmak üzere 100 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı karaı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock’u kullandığı belirlenen eski emniyet müdürlerine yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 19 ilde organize şube müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı, 63 kişi gözltına alındı.

    KRİTİK GÖREVDELERDİ

    Haklarında gözaltı kararı verilen emniyet mensuplarından 37’sinin 1’inci sınıf emniyet müdürü olduğu belirlendi. FETÖ bağlantıları nedeniyle daha önce ihraç edilen veya açığa alınan emniyet müdürlerinin kritik görevlerde bulundukları belirlendi. Aralarında eski daire başkanlarının da olduğu emniyet müdürlerinin ByLock kullandıkları öğrenildi. Şahısların FETÖ’nün talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttükleri, örgüte para aktardıkları, örgüt adına çalışmalar yürüttükleri iddia edildi. Şüphelilerin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor.

     

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