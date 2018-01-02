100 bin TL’lik işe 2500 TL tazminat

İlk gün yoğun geçen başvurularda, çalışanların imzaladığı belgelerde, “İdarenize karşı açtığım davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğim, idarenizden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağım” taahhüdü de yer aldı. 11 Ocak’a kadar tamamlanacak olan taşeron işçi başvurularında, bugüne kadar hangi iş kolunda çalışıldığı da idareye verilecek dilekçede belirtilecek. İdareye yanlış bilgi vermek ise bir dizi yaptırımı beraberinde getirecek. Taşeron çalışanların kadroya alınması sonrası sözleşmeleri feshedilecek olan yaklaşık 17 bin firmaya yapılacak tazminat ödemeleri de netleşmeye başladı. Buna göre örneğin 100 bin TL’lik personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işinde, bugüne kadar yüzde 30’luk bölüm tamamlanmışsa, taşeron firmaya ödenecek tazminat tutarı 2 bin 500 TL’yi geçemeyecek. Malzemeli yemek ve temizlik işlerinin bir arada olduğu bir sözleşmede ise, personel çalıştırılmasına ilişkin bölüm 60 bin lira, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bölüm için de 40 bin TL’lik sözleşme imzalanmışsa, hesap değişecek.