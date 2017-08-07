100 bin TL'lik eşya unutuldu

Bugüne kadar unutulan eşyalar arasında araba anahtarı ve plakası, tablet, ATM kartı, zikir matik, scooter, cep telefonu, ütü, mektup gibi çok farklı ürünler bulunuyor.

Toplam 600 bin metrekarelik bir alanda konumlanan Vialand, bünyesinde hepsi birbirinden farklı mağaza cephelerine sahip keyifli bir alışveriş merkezini ve tema parkı barındırıyor. Temapark ise yetişkinlerin ve çocukların, doyasıya eğlendiği 30’u aşkın ünitesi ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Misafirler temaparkta çılgınca eğlenirken zaman zaman farklı olaylar da yaşayabiliyor. Vialand Temapark’ta açıldığı günden beri toplamda 6.236 adet eşya unutuldu. 1 yıl saklanan eşyalar yılsonuna kadar alınmadığı taktirde öğrenci yurduna bağışlanıyor.

Vialand Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu konuyla ilgili; “Vialand ve Temapark olarak misafirlerimizin burada sınırsızca eğlenmesi ve konforu bizim için çok önemli. Eğlencenin büyüsüne kapılan misafirlerimiz bunun neticesinde Temapark’ta bazı eşyalarını unutabiliyorlar. Yönetim olarak biz de unutulan bazı ilginç eşyalar karşısında şaşırabiliyoruz” dedi. Hayırlıoğlu sözlerini; “Biz de Vialand kompleksi olarak unutulan eşyaları sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek yılsonunda öğrenci yurduna bağışlayıp, tekrar değerlendirilmelerini sağlıyoruz” diye sürdürdü.