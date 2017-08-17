100 bebek, borç yüzünden oksijen tüpü alınamadığı için mi öldü?

Hastane yetkilileri çocukların, "ödenmemiş faturalar nedeniyle oksijen tüpü alınamaması" nedeniyle öldüğü iddiasını reddediyor. BBC, bebekleri ölen bazı ailelerle konuştu.

9 Ağustos akşamı saat sekiz civarında, Baba Raghav Das Medical Hastanesi'nde çalışan bir doktor, Brahmadev Yadav'a, oğlunun öldüğünü, kızının durumunun da kritik olduğunu söyledi. İkizler bir haftalıktı.

Yadav, ateşleri çıkan bebeklerini hastaneye getirmişti. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatıyor: "Bize kimse oksijenden bahsetmedi. Ama kızım kan kusmaya başlayınca çiğerlerinin havasız kaldığını anladım. Ertesi gece de öldü. Diğer çocuklara da böyle oldu. Herkes ağlıyordu. Aileler, bebekleri kucaklarında çığlık atıyorlardı. Bebeklerini alıp evlerine götürdüler. Başka çareleri yoktu."

Hastanedeki ilk ölümler 7 Ağustos'ta rapor edildi. Ama bunlar ulusal basına dört gün sonra, ölümler hızla artmaya başlayınca yansıdı. 10 ve 11 Ağustos arasında 30 bebek daha öldü. Beş gün içinde ölü sayısı 60'a çıktı.

Eyalet yetkilileri, oksijen tedarikinin aksadığını kabul etmekle birlikte, ölümlerin nedeninin bu olmadığında ısrar ediyor. Ölen bebekler yenidoğan ünitesindeydi ve çoğu bölgede onlarca yıldır çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan bir beyin iltihabı türü olan ansefalit tedavisi görüyordu.

Hem eyalet hükümeti hem de hastane yetkilileri, bebeklerin ansefalit de dahil olmak üzere farklı hastalıklardan öldüğü söylüyor.

'Üç bebek gözlerimin önünde öldü'

Vipin Singh adlı bir baba ise yaşadıklarını, "Yarım saat içinde üç bebek gözlerimin önünde öldü" diye anlatıyor. Singh, kızını ansefalit belirtileri üzerine hastaneye getirmiş. 10 Ağustos'ta bebeğin ateşi düşük çıkmış. Ama doktor endişelenmemesini söylemiş. Çocuk iki saat sonra ölmüş.

Singh, o gün hastanede bir tuhaflık olduğunu, doktorların koğuşta koşuşturduklarını ama kimseye bir şey söylemediklerini anlatıyor, "Bana sadece kızımın öldüğünü ve cenazesini almam gerektiğini söylediler. Çocuğumun ölüsünü battaniyeye sardım eve getirdim" diyor.

Hastanenin borcu vardı

Ancak tepkiler üzerine, hükümet oksijen tüplerinin ödemesini geciktiren hastanenin genel müdürünü görevden aldı.

Oksijen tüplerini tedarik eden şirket ise hastaneden 6 milyon rupi (93.465 dolar) alacağı olduğunu açıkladı.

Şirkete yapılması gereken ödemenin neden geciktiğiyle ilgili farklı iddialar bulunuyor. Bu iddialardan birine göre, idari personel, eyalet başbakanının 9 Ağustos'ta hastaneye yaptığı ziyaretle meşguldü.