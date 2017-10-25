Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı

    100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    İngiliz bir maceracı, Güney Afrika'da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı.

    Tom Morgan isimli İngiliz, bu uçuş sırasında 2 bin 438 metre yüksekliğe ulaştı. "Up" isimli ünlü çizgi filmi akıllara getiren bu denemede, Morgan, bir kamp sandalyesine bağlanmış durumdaydı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre 38 yaşındaki maceracı, "büyülü" diye tanımladığı yolculuk öncesi ise 2 günü balonları şişirmekle geçirdi. Botswana'da yapılması planlanan uçuş, buradaki birkaç başarısız deneme nedeniyle Güney Afrika'ya alındı ve burada gerçekleşti.

    Morgan bu aşamada yaşanan aksaklıkları, "Havanın müsait olduğu bir aralık yakalamak probleme dönüştü. Ayrıca sürekli yaşanan patlamalar nedeniyle balonları korumak da kolay değildi" diye anlattı.

    'DEHŞET VE MUTLULUK ARASINDA BİR ŞEYDİ'

    Macera uçuşu için yalnızca bir denemelik helyum gazı stoğu kalan ekip, kampı Güney Afrika'daki Johannesburg'a taşıdı. Yaşadığı tecrübe için "inanılmaz havalıydı" diyen Morgan, havalanırken yaşadığı duygu için ise "dehşet ve mutluluk arasında bir şeydi" dedi.

    15 yıldır İngiltere'deki Bristol kentinde yaşayan Tom Morgan burada bir macera ürünleri şirketini işletiyor. Morgan, Afrika'da geniş katılımlı bir helyum balon yarışı organize etmeyi amaçladığını da söyledi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri