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    10 yıllık kocasının uykudayken kendisine tecavüz ettiğini öğrendi!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 15:41Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 16:17

    İngiltere’de yaşayan bir kadın, kocasının telefonunda bulduğu videolarla uykusunda defalarca tecavüze uğradığını öğrendi. On yılı aşkın süredir birlikte olduğu karısına tecavüz ettiği anları videoya çeken kocaya, 9 yıl hapis cezası verildi.

    İngiltere’de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının işe giderken evde unuttuğu telefonunda şifreli videolar saklamasını sağlayan bir uygulama buldu. Kocasının uygulamayı ne amaçla kullandığını merak eden kadın uzun uğraşlar sonunda uygulamayı açmayı başarabildi.

    Kadın, uygulamada saklanan ve kendisi uykudayken kocası tarafından tecavüz ve saldırıya uğradığı görüntüleri içeren birçok video karşısında dehşete düştü. Mağdur kadının telefonunda bulduğu videolar hakkında kendisiyle iletişime geçmesi üzerine 30 yaşlarındaki koca polise giderek işlediği suçları itiraf etti.  Bir sene boyunca karısına tecavüz ettiği görüntüleri kaydeden koca, mahkeme süreci sonunda tecavüz suçundan 9 yıl hapse mahkum edildi.

    Yaşadıklarından sonra tedavi görmeye başlayan mağdur kadın, kocasının kendisine yaptıklarını kabullenemediğini ve geleceği hakkında endişe duyduğunu belirterek, ‘ Bunları yapabileceğini asla düşünemezdim, onu hayatım boyunca bir daha asla görmek istemiyorum.’ dedi.

    Etiketler: ingiltere , tecavüz , şiddet
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