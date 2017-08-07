10 yıllık aşk bitti

Parks and Recreation ve Everwood dizileriyle dünya çapında bir şöhret yakalayan Chris Pratt ile “Korkunç Bir Film”deki Cindy Campbell rolüyle tanınan Anna Faris’in aşk masalı kötü bitti. 2007 yapımı “Take Me Home Tonight” filminin setinde tanışan, 2009 Temmuz’unda da evlenen çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Faris, boşanma sonrası beklenen açıklamayı Twitter üzerinden yaptı: “Resmi olarak ayrıldığımızı açıkladığımız için üzgünüz. Uzun süre denedik ama olmadı, gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Oğlumuz kendisini seven iki ebeveyne sahip. Bu sürecin detaylarını, onun iyiliği için gizli tutmaya çalışıyoruz. Biz hâlâ birbirimizi seviyoruz ve ömür boyu birbirimize saygı duymaya devam edeceğiz.”

Chris Pratt de aynı gün Facebook hesabında benzer bir açıklamada bulundu.