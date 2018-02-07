10. yılını kutluyor

10’uncu yıl dolayısıyla 8 Şubat’ta üniversitenin Tuzla Deniz Kampusu’nda 2 oturumlu panel düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka’nın konuşma yapacağı panelin birinci oturumu saat 10’da başlayacak. ‘Deniz Sevgisi’ başlıklı birinci oturumda Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, yönetmen Gani Müjde ve oyuncu Necati Şaşmaz yer alacak. ‘Denizcilik Mesleği: Denizci Nasıl Olmalı’ başlıklı ikinci oturuma PRU Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Pekin Baran, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, emekli Oramiral R. Bülent Bostanoğlu, YASA Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı ve YILPORT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım katılacak.